【理財通】恒生︰標誌著兩地進一步擴闊跨境投資渠道

中國人民銀行、香港金融管理局及澳門金融管理局今天宣布在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點。

恒生執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺表示，恒生歡迎有關跨境理財通的公布。跨境理財通是互聯互通機制發展的新里程，標誌著兩地進一步擴闊跨境投資渠道，為香港的財富管理和資產管理行業開闢新的發展空間，鞏固香港國際金融中心和離岸人民幣業務樞紐地位。

恒生指，該行致力善用豐富的行業經驗和完善的跨境業務基礎，把握政策發展及人民幣國際化所帶來的機遇。滬港通及深港通分別於2014年及2016年開展後，恒生都在短時間內推出相關服務，讓客戶透過不同的交易途徑買賣於上海證券交易所及深圳證券交易所上市的指定股票。在資產管理方面，恒生投資管理有限公司亦於2015年為首批透過內地與香港基金互認安排計劃（「基金互認」）下的本地金融機構，現時已有2隻指數基金經基金互認獲批淮於內地銷售，期望不久將來兩地市場的連繫更見緊密。

恒生將繼續積極提升投資及財富管理平台，旨在為兩地投資者帶來更多元化及便捷的理財方案。憑藉完善的數碼平台及與内地附屬公司的緊密聯繫（包括恒生銀行(中國)有限公司、恒生前海基金管理有限公司及廣州廣證恒生證券研究所有限公司等），將繼續為大灣區的客戶提供更優質的客戶服務和顧客體驗。