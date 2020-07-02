IIF：6月流入新興市場資金急增至321億美元

國際金融協會（IIF）表示，6月流入新興市場的投資組合資金，從5月的35億元 ( 美元 ‧ 下同 ) 增至321億元，當中大部分流入新興市場債券，資金重投主因為市場風險偏好回升，並大量發行主權債。

6月份的非居民資金流數據顯示，因主權債發行者正利用更低的舉債成本及有利的期限條款進行融資，導致流入債市的資金達235億元（約1,833億港元 )。

股票方面，只吸引了95億元 ( 約741億港元 ) 重返發展中國家市場。據IIF的數據顯示，亞洲新興市場以171億元 ( 約1,333.8億港元 ) 資金流入居首，而拉丁美洲的資金流入約73億元 ( 約569.4億港元 )，為第二位。另外，中國股市吸引約61億資金，而中國以外地區股市淨流入34億元。

IIF發言人表示，第二季債務的發行大幅提升，現時已超過近幾年的平均水平。

IIF經濟學家Jonathan Fortun發表報告，認為這種情緒轉變是健康的，反映出許多地方的估值都被嚴重低估，意味着不利的經濟結果和疲軟的經濟增長，已很大程度地被市場消化。Jonathan Fortun又指，開始見到資本市場中，一些走勢滯後的部分現正趕上。

IIF亦預期，投資者對於新興市場的投資決定將愈更敏銳，但中美緊張關係再度升溫，被視為對新興市場信心的抑制因素。