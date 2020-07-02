【眼科一哥？】歐康維視今午截孖展　現錄超購逾520倍

多隻新股撞期招股，現時合共有17隻仍在招股，當中今午截孖展的歐康維視生物（1477）認購極之火熱。截至中午1時，綜合9家券商資料，歐康維視孖展倍數錄超購逾520倍，凍資逾800億元。

歐康維視入場費為7,403.86元，基石投資者多達14名，合共認購金額涉及1億美元（約為7.8億港元）。部分基投包括富達、淡馬錫、清池資本、貝萊德基金等大型基金。

16種藥物資產組合

歐康維視是一家中國眼科醫藥平台公司，致力於識別、開發和商業化同類首創或同類最佳的眼科療法。招股文件引述調查指出，中國眼科醫藥市場預計由2019年的194億元（人民幣．下同）增至2024年的408億元，複合年增長率為16%。

公司指，據資料，其產品組合中有16種藥物資產，涵蓋所有主要的眼睛前部及後部疾病，為中國僅有的幾家擁有全面覆蓋範圍的製藥公司之一。當中，4種主要候選藥物正在中國處於開發階段，相信倘獲批准，該等候選藥物將可能屬同類首創或同類最佳，並最早於2022年展示顯著的短期收益潛力。

產品組合也包括自2015年以來獲美國食品藥品監督管理局（FDA）批准但未以任何工藝在中國上市的10種眼科藥物中的3種。此外，組合還包括3種處於或臨近商業化階段的藥物。