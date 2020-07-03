美國失業率下降或好景不長　曼哈頓公寓銷量創30年最大降幅

分析認為，美國失業率回落僅僅是暫時的好轉，隨著新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）的二次蔓延，美國經濟很難復甦，房地產銷量創歷史新低就是例證。

綜合媒體7月3日報道，美國勞工部7月2日宣佈，美國公佈的6月季調後非農就業人口錄得增加480萬人，創歷史新高，預期為增加300萬人；6月失業率為11.1%，連續第二個月回落，預期為12.3%。美國勞工部表示，6月份休閒和酒店業的就業率大幅上升，零售貿易、教育、衛生服務、服務業、製造業、專業和商業服務的就業也出現顯著增長。

新冠肺炎疫情發生後，美國失業率大漲。圖為拉斯維加斯的一站式職業中心。（AP）

現在市場參與者擔心的是，7月乃至之後的情況是否會再次惡化。美國公共衛生專家表示，多個州在沒有確認新冠肺炎病例下降達到一定程度的情況下就過早、過急重啟了經濟，反而對經濟恢復帶來破壞作用。賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania ）經濟學助理教授 Ioana Marinescu 說：「前景看起來不太樂觀。我認為我們根本沒有走出困境。」

受新冠肺炎疫情及經濟封鎖措施影響，美國房地產市場銷量大幅下降。據紐約地產估價機構Miller Samuel與房產仲介公司Douglas Elliman的報吿，二季度紐約曼哈頓公寓總銷量下降了54%，為30年來最大的百分比降幅。公寓銷售價格中位數則下跌了18%，至100萬美元，為10年來最大降幅。而根據Compass的數據，二季度曼哈頓公寓銷量僅為1,147套，創歷史最低水準。

這意味著，美國經濟很難在短期內實現反彈。根據美國國會預算辦公室發佈數據，新冠肺炎疫情發生後，從2020年到2030年的10年內，美國經濟可能損失7.9萬億美元。