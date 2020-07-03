馬斯克Twitter發推文　大玩short一詞文字遊戲　暗諷美國證交會

美國電動汽車製造商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在推特《Twitter》上連發數條推文，內容疑似嘲諷美國證券交易委員會（SEC）。

據《騰訊證券》報道，馬斯克在推文中先是問道，「誰穿『做空短褲』（short shorts）？」緊接著，他又發了一條推文，內容為「要不要給『餵肥淡倉的委員會』（Shortseller Enrichment Commission,首字母為SEC，暗諷SEC）送一些過去，以便安慰他們渡過當前難關？」

David Einhorn曬馬斯克寄給他的「做空短褲」。（Twitter@David Einhorn）

在另外一條推文中，馬斯克聲稱，「特斯拉將用亮紅緞子製作帶有金色裝飾的『做空短褲』。」

特斯拉4日收盤大漲，收升7.95%，報1,208.66美元，創下新高。其市值也超過了市場上的所有傳統車企。

特斯拉7月2日宣佈，該公司2020年第二季度交付量9.065萬，市場預估8.3071萬。馬斯克還提前發送了一封電子郵件，祝賀特斯拉數萬名員工「在如此艱難的時刻」取得了「令人驚歎的」業績。

據《新浪網》報道，2018年在特斯拉公佈了好於預期的二季度財報後，馬斯克就曾保證要向特斯拉的淡倉們寄做空短褲，以諷刺他們做空特斯拉。此後特斯拉大淡倉、綠光資本創始人David Einhorn還在社交媒體上曬出了馬斯克寄給他的做空短褲。