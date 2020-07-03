美國國會預算辦公室下調GDP預期　次季度將萎縮35.2%

美國國會預算辦公室（CBO）表示，相比之前的預測，2020年美國經濟將出現更嚴重的萎縮，但2021年也將出現更大幅度的反彈。但是，隨著新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）的持續蔓延，一些預測對美國經濟前景持續悲觀。

綜合媒體7月3日報道，無黨派機構CBO7月2日公佈的最新經濟預測顯示，2020年美國國內生產總值（GDP）將萎縮5.9%，2021年將增長4.8%。在其5月19日的預測中，CBO預計2020年經濟將下降5.6%，2021年將增長4.2%。

疫情之下的美國紐約時代廣場，遊人在觀光。（新華社）

此前，國際貨幣基金組織（IMF）6月24日發佈的《世界經濟展望》更新報吿，對美國2020年經濟增速預期為-8%，比起4月的-5.9%下調了2.1個百分點，預計2021年復甦至4.5%。

值得一提的是，據報，美國副總統彭斯（Mike Pence）7月2日表示，美國將繼續推進經濟重啟，並認為目前並無必要下達要求全國民眾戴口罩的命令。據美國勞工部當日公佈的數據顯示，6月美國失業率降至11.1%，6月非農業部門就業人口按月增加480萬，均好於市場預期，反映經濟活動逐漸恢復。但是，分析人士認為，儘管特朗普（Donald Trump）政府希望儘快重啟美國經濟，各州疫情反彈形勢正在加劇，重啟前景不容樂觀。

美國亞特蘭大聯儲GDPNow模型則顯示，預計美國2020年第二季度GDP將萎縮35.2%，之前預計萎縮36.8%。