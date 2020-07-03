政府派錢一萬｜200萬名經滙豐登記客戶最快本月6日收款

滙豐銀行表示，約200萬名透過滙豐申請政府現金派發計劃的客戶，最快可於下周一（6日）收到政府派發的1萬元現金。

在2020年6月30日前，經滙豐網上或流動理財成功遞交申請的客戶，將會率先在已登記的有效個人名義港元賬戶收到款項。款項發放後，客戶會於所登記的手提電話收到短訊提示，若沒有有效手提電話號碼則會收到書面通知。經由計劃所發放的款項在銀行存摺上會顯示「HKG」字樣，網上或流動理財的交易記錄則顯示為「HKSARG$10000」。

客戶如經滙豐網頁www.hsbc.com.hk申請或在分行遞交表格，有關款額將會由2020年7月20日起分階段派發。

客戶只要在2020年8月31日或之前透過滙豐網上或流動理財登記計劃，並在2020年9月17日或之前成功領取派發現金，同時於優惠期內完成最少一項指定的數碼程序或交易，即可享有1個月10%港元儲蓄優惠年利率，本金上限港幣1萬元。

用戶參與抽獎或獲1萬元

在2020年8月31日或之前經滙豐網上理財、流動理財、滙豐網頁www.hsbc.com.hk或分行遞交申請的客戶，都可參加抽獎，有機會獲得1萬元獎金（30個名額）、蘋果iPhone SE 128GB智能電話（60個名額）及蘋果 iPad Air 256GB平板電腦（20 個名額）。

同時，滙豐已推出「最紅大折日 - 本地簽賬優惠」，讓個人信用卡客戶可藉着1萬港元發放計劃賺取更多。優惠包括消費達指定金額可享高達額外$1,000獎賞錢回贈，於指定商戶消費獲得額外回贈，以及於超過80間指定酒店食府簽賬可享低至65折優惠。