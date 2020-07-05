【強積金】積金局主席︰料疫情過後數碼管理MPF成新常態

積金局主席黃友嘉今日（5日）發表最新一篇題為「後疫情時代的強積金管理」網誌，表示數碼轉型是大勢所趨，在強積金的範疇亦不例外。經過積金局及強積金業界的持續推廣及宣傳，僱主和打工仔在處理強積金的行為及習慣亦漸漸出現轉變。加上持續了半年的新冠疫情更大程度地改變了大眾使用數碼工具的習慣，預計以數碼方式管理強積金將會成為新常態，並相信這對於構建中的積金易平台亦有幫助。

黃友嘉又指，根據積金易平台定下的目標，平台開始運作後五年，須達至九成的數碼使用率，並將帶來多重好處，達至「既可減費、又可減廢」的目的。他呼籲各持分者及早踏上數碼轉型之路，為迎接積金易平台的來臨做好準備。

網誌全文如下︰

後疫情時代的強積金管理

數碼轉型是大勢所趨，在強積金的範疇亦不例外。多年來，各強積金受託人一直緊隨日新月異的科技發展步伐，推出嶄新的數碼工具，例如聊天機械人、電子通知和電子登記參加計劃等服務。經過積金局及強積金業界的持續推廣及宣傳，無論是僱主或打工仔，處理強積金的行為及習慣亦漸漸出現轉變。加上持續了半年的新冠疫情更大程度地改變了我們使用數碼工具的習慣，雖然未知疫情何時結束，但可以肯定的是強積金數碼轉型在這段日子已𣊬間形成，預計到新冠疫情完全過去後，以數碼方式管理強積金將會成為新常態。

根據積金局的調查，截至2019年12月底，大約有四至五成的僱主採用電子方式處理強積金的行政工作，包括遞交強積金供款資料和作出強積金供款等。相比2017年時只有約兩至三成的僱主採用電子方式處理強積金事宜，已大有進步。

今年全球受新冠疫情影響，過去幾個月為保持社交距離，不少企業實施「在家工作」。這段期間，積金局亦特別加強力度，鼓勵僱主和強積金計劃成員以數碼方式處理強積金，並要求受託人盡量配合，無論在強積金供款安排或管理強積金的層面上，提供更多元化的電子服務，以便利用家。

我留意到有業界人士指出，在過去幾個月，見證越來越多打工仔透過受託人提供的電子工具處理強積金，例如在網上整合強積金帳戶和檢視強積金資料的計劃成員數目顯著上升。而現時21個提供可扣稅自願性供款（TVC）的強積金計劃中，有11個設有網上平台，讓打工仔自行開立TVC帳戶並以電子途徑作出供款。有受託人更表示今年首季以網上途徑開設的TVC帳戶較去年第四季大幅上升近7倍。

數碼轉型「既可減費、又可減廢」

保持社交距離的措施對加速強積金數碼化起一定推動作用，這對於構建中的積金易平台亦有幫助。根據積金易平台定下的目標，平台開始運作後五年，須達至九成的數碼使用率，強積金的運作將邁向無紙化。當越多僱主及打工仔採用電子方式處理強積金，日後過渡至積金易平台的過程將會越暢順，而積金易平台便可更快為僱員、僱主、強積金業界和積金局帶來多重好處，達至「既可減費、又可減廢」的目的。

對僱主而言，轉用數碼工具處理強積金可大大節省人手和時間，不但可提升工作效率，亦能避免因不同原因，例如遞交支票延誤，或因填錯資料導致延誤供款而被罰附加費。當積金易平台啟用後，強積金的行政工作將可大大減少，加上積金易平台以非牟利形式營運，預計可創造更大的減費空間。

至於推動環保方面，根據統計，2018年強積金受託人用於印刷各類表格和強積金資訊的紙張多達7,000萬張，相當於砍伐8,000棵樹。可想而知，如轉用數碼工具處理強積金可節省的紙張有多少，透過「減廢」可為保護地球出一分力。

積金局現正全力以赴，務求創造出一個以「用家為本」及可應付未來發展需要的數碼平台，為超過400萬名計劃成員和約30萬名僱主提供全面的強積金行政服務，並預計以2022年建成平台及之後分階段啟用為目標。我在此呼籲各持分者及早踏上數碼轉型之路，為迎接積金易平台的來臨做好準備。