華為風波｜美國斷晶片供應　分析料華為明年無法供應5G基站及設備

中美關係持續緊張，近期於5G的角力升級，包括美國政府於今年5月，推出新制裁措施，禁止全球採用美國相關生產技術的晶片供應廠商供貨予華為；由於沒有這些晶片，分析相信，明年華為或無法供應5G基站及設備。

《CNN》引述投資銀行傑富瑞（Jefferies）分析師Edison Lee，據美國最新的禁令，他認為華為的5G設備業務正處於嚴重危險當中，若果情況未有改變，以及中美關係持續惡化，他相信，華為有好大風險將停止提供5G設備。

分析相信，在美國制裁下，華為有好大風險將停止提供5G設備。（資料圖片）

報道又引述智庫新美國安全中心（CNAS）研究員尼切（Carisa Nietsche）回應，指歐洲的取向正在改變，原因是憂慮華為最終將因制裁，無法履行5G網絡設備的合約。

華為發言人回應報道時，僅表示公司將繼續獲得客戶的支持。不過，華為早在五月，已就美國的制裁發表聲明，指禁令或導致全球眾多行業產生嚴重影響，並預告業務將不可避免地受到影響。

英國首相約翰遜稱，政府不希望重要基建受制於「潛在敵對國家的供應商」。（資料圖片）

報道又指，最近包括歐盟關注與中國貿易不平衡、受補貼中企收購歐企、以至中印邊境衝突等議題持續發酵，無形中加劇華為壓力。最新就有英國首相約翰遜表示，要在華為的決定上謹慎行事，政府不希望重要基建受制於「潛在敵對國家的供應商」；英國《每日電訊報》稱，英國或最快年內逐步淘汰所有華為設備。