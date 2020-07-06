瑞幸咖啡「局中局」：陸正耀董事罷免議案獲通過

瑞幸咖啡於周日（5日）召開股東特別大會，投票通過了對陸正耀、大鉦資本創始人黎輝、愉悅資本創始人劉二海、獨立董事邵孝恒的董事罷免議案。

據《新浪財經》今日（6日）報道，接近瑞幸咖啡股東人士向新浪科技透露，7月5日下午3時的特別股東大會由陸正耀親自主持，但中途出現多處爭議，焦點之一就是投票權。

在數據造假導致股價暴跌之後，陸正耀向多家銀行的數億美元保證金貸款出現違約。據媒體此前報道，一份6月16日發出的清盤令，陸正耀家族信託控制的博智投資基金有限責任公司（Primus Investments Fund LP）持有的1.3125億股B類股將在兩個工作日內轉移給畢馬威進行清算。

6月29日，瑞幸咖啡股票在納斯達克正式停牌，進行退市備案。 （Reuters）

上述人士表示，這部分股份被清算後，具體的投票權如何計算，應該交由相關律師界定。但律師未被允許進入會場，投票權的界定甚至計票都由陸正耀一方主導。

當日晚上8時之後，雖然正式的公吿尚未對外發布，但股東大會的結果已經被提前流傳出來。會議投票通過了此前公吿中的全部議案，罷免陸正耀、黎輝、劉二海及邵孝恒四位董事，同時增加 Ying Zeng 和 Jie Yang 兩名獨立董事。

在此之前，瑞幸咖啡董事會共八個人，分別為陸正耀、郭瑾一、吳剛、曹文寶、劉二海、黎輝、邵孝恒、莊偉元；而此次股東大會之後，董事會將由六人組成：郭瑾一、吳剛、曹文寶、莊偉元、Ying Zeng、Jie Yang。

知情人士向新浪科技分析，看似是陸正耀、劉二海、黎輝這個 「鐵三角」都被清理出董事會，但實際上是 「鐵三角」反目，陸正耀將劉二海、黎輝踢出了董事會。

值得一提的是，在7月2日，瑞幸咖啡還召開了董事會會議，因免去陸正耀職位的建議未獲得其他與會董事不少於三分之二的贊成票，因此陸正耀將繼續擔任該公司董事及董事長。