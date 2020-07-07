離岸人民幣兌美元收復7算大關　刷新近四個月高位

亞市盤中，離岸人民幣兌美元升值，現報6.9990，收復7.00關口，在岸人民幣夜盤收報7.0199。

在業內人士看來，人民幣匯率持續攀升，是在全球資產荒的背景下，人民幣資產進一步受到境外投資者關注的體現。待年中購匯壓力進一步緩解後，人民幣有望在第三季度收復「7」關口。

據《北京青年報》報道，國際投資者對人民幣的興趣日益增加。國際貨幣基金組織（IMF）最新發布的「官方外匯儲備貨幣構成（COFER）」數據顯示，一季度人民幣外匯儲備總額為0.22萬億美元，實現連續五個季度的增長。人民幣在全球外匯儲備中的佔比也升至2.02%，創出新的歷史高點。這充分反映出國際投資者對於人民幣資產的日益青睞。

方正證券研報認為，此前人民幣匯率波動主要受國際收支失衡、美元需求大幅上漲所致。在中國國內新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情幹擾減弱、全球避險情緒減弱、國際收支企穩的情形下，人民幣匯率將保持穩定。

據《經濟參考報》報道，中國銀行研究院研究員王有鑫認為，在全球普遍寬鬆、實施負利率和零利率的情況下，中國依然擁有難得的正收益空間，且隨著人民幣資產吸引力提升，跨境資本流入會持續增加，這將進一步支撐人民幣匯率走強。