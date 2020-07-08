CFA協會調查：53% 亞太區會員支持聯儲局繼續救市

新冠肺炎疫情持續多月，環球經濟受到嚴重衝擊。為應對這個局面，聯儲局採取無限量化寬鬆措施，向市場釋放大量流動性，並計劃延續近零利率超低息政策至2022年底。全球投資管理專業人員協會CFA協會問卷調查顯示，有53%亞太區受訪會員認為聯儲局及環球央行應要繼續救市，以刺激經濟增長。

有46%受訪者覺得，在疫情緩和後，環球經濟在2至3年後才能逐步恢復，32%則認為經濟將會有U型反彈，只有9%認為經濟將會急速V型反彈。CFA協會亞太區行業倡導總經理梁家恩表示，普遍會員持未來經濟前景持審慎態度，建議各地央行需視乎該地的經濟復甦情況，再決定應否維持量化寬鬆政策。她續道疫情加劇企業倒閉潮、自動化及企業併購交易，可幸金融業未有大規模裁員潮，只有13%亞太區會員稱其公司在削減人手。「金融業競爭激烈，會員需要自我增值，除了提升其技能外，還要跟客戶建立長久信任。」

反對禁止沽空

在3月環球股災時，英國、西班牙、意大利、泰國、韓國等地禁止沽空股市，梁家恩坦言沽空對市場是重要及必需。雖然股市大瀉將會導致資產價格有被低估的風險，但是有危有機，投資者可從中捕捉機遇；而大部分國家期內未有休市，這可向市場派定心丸。

梁家恩表示，普遍CFA會員持未來經濟前景持審慎態度。（鄺月婷攝）

對於經濟危機或導致投資管理行業出現違反專業操守行為，梁家恩說經濟轉差，可能會有從業員被公司「捽數」，或者是想幫客戶用最短時間賺錢，而向客戶推薦不合適的產品，但自從雷曼迷你債券事件後，監管機構已加大力度打擊違規情況，並提高了對從業員專業操守的規定。

該份問卷調查日期為4月14日至4月24日，共訪問了1.32萬名該會亞太區會員。