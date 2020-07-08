金發局倡單一家族辦公室享稅務減免

金融發展局發表題為「齊家有道：以香港為家族辦公室樞紐」報告，指香港的金融市場成熟完善，能滿足較富裕家族的特定投資需求，且香港長期以來與內地的密切關係，使香港成為進出中國內地的投資門戶。從條件上，香港在吸引家族辦公室方面已佔據先機。該局就監管要求、稅務措施、人才發展及跨界別合作提出建議，冀香港各方通力合作，為家族辦公室創造更有利的營運環境，並提升其整體生態環境，這對香港的金融服務行業有利，亦會為專業服務業帶來新的增長動力，最終惠及香港整體經濟。

其中監管要求方面，建議證監會可考慮發布更詳細指引及常見問題解答，就家族辦公室可能須履行的申領牌照責任作出更明確的解說。證監會可釐清「單一家族辦公室」的定義以明確申領牌照責任，探索向家族辦公室授予特別牌照豁免的可行性等。

稅務措施方面，建議為家族辦公室提供更具競爭性的稅務措施，以吸引現有的家族辦公室繼續在港營運，和其他超高資產淨值家族在香港設立及營運家族辦公室。例如，擴展現行稅務減免至單一家族辦公室、為本地和海外家族辦公室提供統一的稅務待遇等。

金發局另發表「推動香港成為亞洲的環球『環境、社會及管治』(ESG)投資樞紐」報告，旨在進一步強化香港作為亞洲區內主要ESG投資樞紐的角色。金發局透過一系列的閉門討論，綜合資產及財富擁有人、管理者以及不同企業的意見，在 ESG 報告中列出多項建議，包括制訂ESG政策路線圖，以促成更協調的政策環境；保險業監管局鼓勵保險公司披露其ESG政策；監管機構開展加強監管非財務資訊匯報的準備工作；政府向企業提供參加合資格ESG課程津貼，提升員工知識及技能；及建立資訊分享平台推廣最佳常規。