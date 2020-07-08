新地夥SmarTone推「智安建」加強地盤安全

新地（0016）旗下怡輝建築於觀塘一個建築項目，引入SmarTone（0315）研發的「智安建」（SmartWorks）應用程式，以提升建築工人安全、健康及營運效率，在緊急情況下，程式會發出警報，作出即時跟進。

智能頭盔設「平安鐘」

智安建一共提供5項智能服務，其中裝有IoT感應器和探測儀器的「智能頭盔」，可監察工人實時位置及健康狀況，當工人未正確配戴頭盔，意外跌倒，或按動類似「平安鐘」的緊急按鈕時，會發出警報。

此外，還有用以量度地盤工作環境讀數的「環境監察站」、量度工人健康水平的「健康監察站」、將棄置泥頭過程數碼化的「泥頭車管理」、以及「安全預警系統及進出管制」。

智能頭盔是在原有安全帽的兩側及內部，加設數個探測儀器，亦設有重力感應器。（區嘉俊攝）

怡輝：技術向地盤上蓋發展

怡輝建築項目經理陳家明指，智安建於今年初推出以來，未發生過任何事故，只遇過誤觸頭盔上緊急制的情況。他說，現時智安建在前九巴車廠改建商用項目的地盤作試點，並應用在地盤的地牢部分，約佔地盤面積3成，未來希望將技術向地盤上蓋發展。他表示，現時地盤約有250頂智能頭盔，預計整個地盤實施後，安全帽數量可增至逾千頂。

SmarTone 總裁葉安娜表示，5G通訊除了低延時之外，畫面等亦可以更即時、快捷和清晰，相信未來在建築層面可以有更多應用，例如BIM（建築資訊模型）、Virtual Desktop（虛擬桌面）等，而其他行業如智能交通、提升公路安全都可以應用5G技術，未來會不斷擴充實施範疇，配合香港智慧城市的發展步伐。