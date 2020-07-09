全球經濟復甦難　IMF呼籲全球財政改革

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，2020年經濟全面復甦已無可能，甚至2021年經濟能否觸底反彈也是個未知數。

綜合媒體7月9日報道，進入2020年下半年的全球經濟依然受到新冠肺炎疫情的沉重打擊。

據彭博新聞社網站7月5日報道，這場罕見的大流行病迫使全球大量人口陷入國際貨幣基金組織（IMF）所說的「大封鎖」。各國央行和政府拿出了數萬億美元資金，以前所未有的力度提供支持，以防止市場崩潰並希望無薪休假的勞動者和深陷困境的公司能夠支撐到疫情結束。即使做出了種種救助努力，世界仍陷入自大蕭條以來最嚴重的經濟危機。

全球失業率仍有上升風險。圖為失業民眾在拉斯維加斯的一站式職業中心排隊領取失業救濟金。（AP）

國際貨幣基金組織副總裁Mitsuhiro Furusawa7月8日表示，一旦疫情結束，該組織將敦促各國進行財政改革。古澤滿宏表示，在各國政府對此次健康危機做出回應之後，全球公共債務首次升至國內生產總值（GDP）總量的100%以上。古澤滿宏表示，「一旦經濟回到正軌，各國就必須建立中長期財政框架來相應地管理公共財政，這將是我們政策建議的最高優先事項。」

聯合國經濟社會事務部7月7日發佈《2020年可持續發展目標報吿》（簡稱報吿），稱新冠肺炎疫情令實現可持續發展目標的難度大大增加，2020年全球可能有7,100萬人因此重返極端貧困境地。報吿稱，目前約15.7億學生無法回到學校，佔全球學生總數的90%；受客觀條件限制，很多學生難以在家使用電腦和網絡進行遠程學習；超過3.7億兒童失去了學校營養午餐。約70個國家的兒童免疫工作在2020年3至4月有不同程度放緩，有些國家甚至完全停滯。