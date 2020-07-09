【投資攻略】7新股同日登場（附超購反應表）　專家料呢隻可升1倍

新股市場氣氛熾熱，今日共有7隻新股公布招股結果，當中以歐康維視生物（1477）超購1,895倍最多，中籤率僅5%，亦為眾新股中最低，抽300手才穩奪一手。

專家預料，歐康維視生物首日可升一倍，但不建議投資者高追，反推薦另一隻行業獨特的新股。

7股明日同步掛牌

今日原定有8隻新股公布招股結果，但宏力醫療管理（9906）今早發公告指，由於需要更多時間確定，及獲取監管當局批准，故上市時間表將會延期。剩下7隻新股公布招股後，今午將同步在暗盤市場交易，明日在交易所掛牌。

7隻新股中，除了歐康維視生物認購反應火熱，另一隻未有盈利的生物科技股永泰生物（6878），以及電子煙股思摩爾（6969）亦超購258.58倍及115倍，超購倍數為第二及第三多，而物管股正榮服務（6958）所在的板塊受市場歡迎，暗盤表現也值得留意。

兩生科股分別聚焦眼科、T細胞免疫治療

簡短介紹幾隻熱門新股的業務，歐康維視生物是一家中國眼科醫藥平台公司，致力於識別、開發和商業化同類首創或同類最佳的眼科療法。目前，歐康維視的產品組合有16種藥物資產，涵蓋所有主要的眼睛前部及後部疾病。

永泰生物是中國一家細胞免疫治療生物醫藥公司，專注於T細胞免疫治療的研發和商業化，其中核心在研產品EAL®是中國首款獲准進入II期臨床試驗的細胞免疫產品，在以往臨床應用中，該產品已在預防腫瘤復發和維持患者的長期存活方面顯示出效用，且倘與化療一併使用，治療功效證明較單獨化療為佳。

思摩爾收入及盈利增幅高速

本港首隻電子煙股思摩爾，去年就收益而言，為全球最大電子霧化設備製造商，佔總市場份額的16.5%。該公司於2017至2019年的收入和盈利都大幅增長，收入分別為15.65億元（人民幣．下同）、34.33億元、76.1億元；年度溢利分別為1.89億元、7.34億元、21.7億元。

至於正榮服務，據中指引資料，公司在2019年及2020年中國物業服務百強企業，分別位列第22名及第19名。公司年度溢利於2017年至2019年分別為2,030萬元、3,952萬元、1.09億元。

張智威指，

張智威：思摩爾行業獨特 市場無競爭對手

信誠證券聯席董事張智威表示，這批新股以升幅計，料歐康維視生物首日表現最好，預計升幅可達1倍，但不建議投資者高追，除非初期升幅只有50%。至於永泰生物，他料亦會有升幅，但相信市場焦點將放在歐康維視。

此外，他推薦買入認購反應同樣不錯的思摩爾，原因是行業獨特，相信升幅亦可達三成。他認為，公司正處於高速增長階段，相信市場仍有增長空間，加上股票市場上幾乎沒有競爭對手，機構投資者如要覓同類的電子煙股份，只有思摩爾能夠選擇。至於物管股正榮服務同樣增速強勁，張智威預料首日可有兩成升幅。