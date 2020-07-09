恒指公司擬推科技創新指數　網易京東暫未納入恒指選股範圍

恒生指數公司預告，正參考納斯達克 ( NASDAQ ) 等國際指數，擬推出「科技創新」類指數，並正討論相關成份股數目及研究客觀選股準則，望成為與恒指比肩的指數。

恒生指數有限公司董事兼研究及分析主管黃偉雄，出席Refinitiv的網上傳媒研討會時表示，留意到市場對相關的需求強勁，今年初數據顯示，恒生綜合指數整體下跌7.3%，但恒生港股通新經濟指數，及恒生香港上市生物科技指數分別上升11.5%及31.2%，反映近期相關項目表現見好，成投資熱門。黃偉雄續指，國際投資者雖可直接投資個別科技公司，但新指數更有助增加投資者選擇並分散風險。

另外，就恒指選股方面，黃偉雄指出，會回港上市的中概股數目不少，令恒指揀股選擇大增，並可以科技股為主，利好指數動力。黃偉雄表示，企業掛牌2年才可納入成份股中，但如果公司市值規模足夠大，或可縮短上市時間，所以阿里巴巴 ( 9988 )、美團 ( 3690 ) 及小米 ( 1810 ) 將可在今年8月季檢時納入，但上月掛牌的網易 ( 9999 ) 及京東 ( 9618 ) 因上市時間短則暫未納入。

被問到恒指會否變成「中國指數」時，在場FactSet ( 慧甚 ) 全球指數主管周鶴松曾表示，現時中資企業佔恒指比重已逾五成，並預期將邁向七成佔率，而科技及電訊等項目亦將從現時17%擴展到25%，但黃偉雄重申，恒指是反映香港市場的現況，早前曾諮詢要否就中港企業的比重設限，但結果已反映市場毋須增設。