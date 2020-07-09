華興證券：睇好13隻新經濟股　具穩健基本面

近日市場強調「炒股不炒市」，華興證券發布第三季度市場策略報告，建議抱持更為謹慎的態度，關注風險，細選個股。該行中期依然看好中國股票，但短期內趨向謹慎，又認為目前完全由市場情緒驅動的漲勢未必可以持久，潛在升幅可能有限。

華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟指出，今年第二季的市場表現完全基於市場情緒和估值水平的修復。他認為中國經濟已經探底，逆周期調控措施和需求釋放，有助於宏觀經濟從今年下半年起企穩反彈。

不過，目前除港股以外的主要中國股票市場的估值水平均已不便宜。華興認為，如果出現影響市場情緒的負面信息或者風險因素，市場的潛在升幅可能有限。

電商教育及軟件服務行業可留意

華興證券建議投資者繼續關注兼具成長性與確定性的行業龍頭、有望受惠於政策寬鬆與政策刺激的個股等。對於新經濟行業，該行建議關注電商、在線遊戲、O2O、教育、軟件服務、醫藥與物流板塊。

華興證券「點名」關注的新經濟股票包括阿里巴巴、騰訊控股、美的集團、新東方、萬洲國際、瑞聲科技、國藥集團、Farfetch、華虹半導體、微盟、澳優乳業、移卡和世芯電子，認為這13隻股票具有穩健的基本面、良好的流動性和合理的估值，因此有望取得強勁的相對表現。