馬雲分享疫情三點思考　災難逼使創新料數字化提速至10、20年完成

阿里巴巴（9988）創辦人馬雲在一個研討會上，指「疫情對世界帶來的改變，不如把它當做一種來自大自然、來自未來的信號」，並在會上談到了對疫情的三點思考。

身兼聯合國數字合作高級別小組聯合主席的馬雲，在2020世界人工智能大會上透過視頻發表主題演說，其中分享了對疫情的三點思考。

一、人類離不開地球，但地球卻可以離開人類

馬雲指，今天人類對自己的了解非常有限，最厲害的腦科學家也只了解人類大腦不到10%，「疫情讓我們看到了人類對自己的陌生，對地球的陌生」，而人類不懂得這個地球，不珍惜和保護這個地球，所以製造了很多的麻煩和災難。

他說，最近看到幾個新聞，由於遊客數量的減少，日本奈良的鹿少吃了很多零食，腸胃恢復了健康；意大利的水城威尼斯封城以後，水變得更清澈了，「如果說地球是一家公司，大自然才是真正的老闆，人類只是大自然優選的管理者而已，人類的權力很大，但是大自然卻可以隨時讓我們下崗」。因此，人類一定要學會和大自然共存，人類只有順應自然，尊重自然，才能在地球上生存下去。

二、經濟增長可以放慢，但是人類必須要成長

馬雲指，疫情讓大家明白，世界的生態系統是由微生物決定的，不是由最高等級的動物所決定的，人類千萬不能把自己看得太高。

他說，今天人類知識的積累、訊息處理的能力和抗風險的能力，是有史以來最強大的。「但是很遺憾，我們缺乏了智慧，我們有時候並沒有把這些資源、能力和知識用來加強溝通和合作，有時候還製造了很多隔閡，甚至擴大了分歧。」

他又說，人和人，國家和國家，沒有一個是一樣的，肯定是不同的，而且會永遠地不同下去；看到了不同，依然能夠放下分歧，學會尊重和欣賞各自的不同，這才是人類文明進步的標誌。

三、如果過去數字技術是讓生活變好，那麼今後數字技術是讓人類能夠更好地生存下去

馬雲指，疫情沒有改變技術變革的趨勢，但是疫情加速了數字技術的變革，因為災難在逼迫我們創新，「一位專家用肉眼看一個新冠肺炎疑似病例的CT（電腦斷層掃描）片子需要15到20分鐘，後來中國的技術人員在很短時間內開發出的新冠CT影像的智能算法，機器看到一個疑似病例的片子只需要20秒，是肉眼專家效率的60倍。」

他說：「未來，本來需要30、50年來完成的數字化，可能會提速到10年、20年內就完成。這是巨變以後的巨變，技術變革提前並且加速，這是我們需要做好準備的。」

馬雲最後指：「相隔一年，世界已經發生了巨變，今天的我們已經沒有時間擔憂，與其擔憂，不如擔當。因為病毒不需要簽證，不分國家，技術也不應該有邊界，不能分你我。」