微軟更新Microsoft Team功能　推出AI共享背景、會議可2萬人觀看

Microsoft宣布，Microsoft Teams推出創新功能，讓虛擬互動體驗更自然及更人性化，此次更新旨在協助身處不同地方的用家協作。

其中，Together Mode為透過人工智能（AI）技術，將會議成員一同置於共享背景中，讓用家感覺自己與會議或課堂中的其他成員置身同一地方。

即時訊息的擴充功能Reflect，以協助管理層和老師更快速了解團隊或學生的感受，和收集意見，例如對工作與生活平衡的感受、某工作計劃或項目的看法等。

Teams 會議功能已進一步升級，可讓多達 20,000 用家同時觀看會議。（公司網頁）

Teams 會議功能支援2萬用家同時觀看

此外，Teams會議功能已進一步升級，可讓多達20,000用家同時觀看會議。Teams的 Whiteboard將加入多項新功能，包括更短的載入時間、便利貼、文字及拖曳功能。

另外，Teams的Task應用程式將於本月推出，一次過為用家顯示Microsoft To Do、Planner和Outlook上所有工作清單，讓用家一目了然 。用家也可以透過Cortana撥打電話、加入會議、發送聊天訊息和共享文件等，即使在百忙之中也能與團隊保持聯繫。