全球十大車企5月產量鋭減約五成

新型冠狀病毒肺炎疫情無情的肆虐全球，讓幾乎所有的汽車企業都蒙受了巨大的損失。

綜合媒體7月10日報道，全球汽車業面臨前所未有的危機，各大車企不斷出臺裁員計劃。

據德國《汽車週刊》早前引述未具名公司消息人士的話稱，奔馳母公司戴姆勒集團計劃實施新的成本縮減計劃，著眼在2025年年底前再裁員10,000人。同時，戴姆勒計劃將IT服務外包出去，同時縮減研發部門崗位。大眾、豐田等汽車公司也有裁員計劃。

此外，據《日經新聞》周四（9日）報道，豐田、大眾等全球十大車企5月份的合計產量按年減少約五成。5月十大車企的產量減少53%，至223萬輛。這是2020年以來首次出現減幅按月收窄。從不同廠商來看，大眾減少38%，豐田減少54%。

近3個月來，債券評級機構穆迪（Moody's）已對全球22家汽車製造商中的9家車企的債務評級進行下調，分別是福特、寶馬、雷諾、豐田、本田、日產、北汽集團、邁凱倫汽車和塔塔汽車。該機構在報吿中指出，超過四分之三的受評汽車製造商的評級展望為負面或發展中，這意味著此次經濟衰退可能對企業的營運表現和信貸指標造成嚴重損害。