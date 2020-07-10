特斯拉股價邊上揚　淡倉規模卻增至200億美元

特斯拉股價持續上揚之際，對該電動車生產迦的淡倉亦不斷增加，部分市場人士認為特斯拉股價過高，風險較大。

《新浪財經》報道，特斯拉股價連創新高，創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）於社交媒體發帖文，以「沽空短褲」來暗諷看淡其股票的投資者，但這些並未讓淡倉友氣餒。

根據金融分析公司S3 Partners的數據，特斯拉的做淡倉寸正繼續增長，最近達到199.5億美元的水準，使該股有望成為有史以來第一隻淡倉突破200億美元的股票。

不過，S3 Partners在7月9日的一份報吿中表示，特斯拉和尼古拉的股票看起來似乎都是挾淡倉候選對象。所謂挾淡倉，是指一隻股票的上揚迫使淡友平淡倉，而這反過來又推動股價進一步上揚。特斯拉挾淡倉更為明顯，該股2020年233%的升幅，很可能迫使已經達到虧損極限的淡友出局。

特斯拉在中國市場銷量持續向好。圖為一輛完成交付的特斯拉Model 3駛出工廠車間。（新華社）

《新華網》報道，摩根大通（JPMorgan Chase）分析師瑞賴安·布林克曼（Ryan Brinkman），目前將特斯拉的目標股價從275美元上調至295美元，並重申了他的「減持」評級。理由依然是估值過高，以及投資者的高預期和高執行風險。他在研報中表示，「我們的減持評級考慮到了明顯的投資積極因素，包括高度差異化的商業模式、吸引人的產品組合和領先技術。但我們認為這些因素已被過高的執行風險和估值所抵消，這已經很明顯地體現在股價表現上了」。

值得關注的是，銷量回暖是特斯拉股價不斷創新高的一大主因。7月2日，特斯拉公佈了其Q2銷售數據，二季度交付量為90,650輛，季度按月增加2.5%。據《每日經濟新聞》報道，在7月9日的「2020世界人工智慧大會（WAIC）」上，特斯拉CEO馬斯克表示，「特斯拉已經非常接近5G自動駕駛了，我們可以利用特斯拉現有的硬體，只需要改進軟件，就有信心將在今年完成L5級別的基本功能。」