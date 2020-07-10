駿隆：6月強積金人均賺8712元　三大指數全線上升

駿隆集團發布2020年6月份強積金表現，指6月份強積金每人平均賺8,712元，但由年初至今，人均蝕5,275元。

駿隆表示，駿隆強積金綜合指數上升4.1%，報224點。三大主要指數全線上升，股票基金指數升6.6%，報300點；混合資產基金指數升3.6%，報216點；固定收益基金指數微升0.5%，報127點。駿隆指出「新冠肺炎」疫情雖未穩，一些地區出現第二波疫情，但部分地區已局部放寬隔離措施，對市場未有太大影響，而6月亦出現不同程度反彈，強積金回報表現見回穩。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，市場預期央行量寬及政府補貼經濟措施將會維持，令股市表現與經濟基本因素情況出現持續脫鈎。預期新經濟及藥業板塊將維持強勢，債券價格亦會持續高企，長債或現輕微調整跡象。

陳銳隆續指，投資者需留意美國選情所引致的風險及中美關係惡化對周邊地區的影響。長線可據自身風險承受能力分段吸納新經濟及藥業板塊比重較高的股票類別基金。

駿隆集團執行董事王玉麟表示，強積金基金於2020年初至今的回報錄得異常現象。過往成員著重挑選較好的資產類別和板塊；但於現時波動的市況下，成員若希望得到超額回報，強積金基金經理的角色更為重要。