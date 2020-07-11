KOKO HILLS開售｜美聯︰大手客擬「一客2食」　中原︰用家佔八成

會德豐地產旗下茶果嶺KOKO HILLS今日﹙11日﹚推售165伙，包括一房至四房戶，折實平均呎價約20,800元。

美聯布少明︰大手客擬「一客2食」涉資約2,300萬元

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目獲不少區內外客戶捧場，美聯客戶出席率踴躍，其中A組有大手買家擬「一客2食」，涉資約2,300萬元。

布少明稱，美聯不乏大手客捧場，當中A組有外區買家擬「一客2食」，購入1伙3房及1伙2房單位，打算作自住及投資收租用途，涉資額約2,300萬元。

他指，藍田區一帶鮮有全新盤供應，是次KOKO HILLS開價具吸引力，搶佔不少購買力。項目用家佔比7成，另3成為投資者。他預期，日後呎租可達約40元，料回報率約2.5厘至3厘水平。

按地區劃分，美聯客戶以九龍區佔比較多，佔約6成，由於地理位置吸引，項目亦深受港島東客戶歡迎，包括太古及康怡等，另沙田區亦有換樓客捧場，故港島及新界區各佔比約2成。

陳永傑表示，KOKO HILL 區內屋苑樓齡逾30年，累積不少購買力。﹙資料圖片﹚

中原陳永傑︰用家比例佔80%

KOKO HILL今日首度開售，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，KOKO HILL 區內屋苑樓齡逾30年，累積購買力，該盤今日用家比例佔80%，以換樓客為主。該行A組出席率約50%。陳永傑指，高於一千萬物業，始終受按揭成數所限，買家顧慮較多。另一方面疫情亦影響今天出席率。

陳永傑指，7月份港區國安法通過，大局已定 ，投資氣氛稍見恢復，惟第三波疫情來襲 ，睇樓量及成交量難免受影響，預計減少20%，修正本月一手成交宗數1500至1800宗。上半年於疫情下，於接近純港人購買力下，一手成交逾6800宗，整體投資氣氛穩健，後市需視乎疫情控制程度。