內地汽車市場回暖　6月汽車銷量達230萬輛按年增11.6%

新型冠狀病毒肺炎疫情之下，更多地接觸中國市場的汽車製造商銷量相對較高。

《第一財經》報道，有效控制住新冠肺炎疫情的中國汽車市場已明顯復甦，疫情嚴重的歐洲、美國等海外車市則較為疲軟。

德國國際汽車製造商協會（VDIK）最新發布的數據顯示，德國6月新車銷量為22萬輛，按年下滑40%，降至30年來最低水準。不僅德國，英國、意大利、西班牙等國的6月汽車銷量也均出現大幅度下滑。此外，據J.D．Power 、LMC等多家研究機構預測，6月美國新車銷量降幅預期值在30%左右。

中國是汽車銷量大國，也是汽車製造業大國。（新華社）

相比之下，中國汽車市場已明顯回暖，中國汽車工業協會發布的數據顯示，2020年6月，中國汽車銷量達230萬輛，按年增長11.6%。當月中國汽車產銷量均創了歷年同期新高。

目前，各大跨國車企對中國市場的依賴程度正在提高。從德系車企來看，2020年上半年，奔馳在中國市場的銷量達34.61萬輛，按年增長0.4%，佔其全球總銷量超過三分之一。尤其是第二季度，奔馳在華增長幅度高達21.6%。相比之下，奔馳上半年在歐洲、北美以及整個亞太區的銷量都在下滑中，按年降幅分別為31.5%、16%和4.2%。

寶馬2020年上半年在華銷量超32萬輛，其中，在中國市場第二季度增長幅度高達17%。而寶馬集團上半年在全球市場銷量下滑了23%，在歐洲和美國市場按年下降幅度分別為32.3%和29.4%，從第二季度來看，除了在中國市場高速增長外，在歐美市場依然大幅度下滑。當前，奧迪還未公佈上半年在全球市場的銷量，不過，一汽大眾奧迪發佈的數據顯示，上半年奧迪在華銷量為31.19萬輛，按年增長2.1%。

《河南日報》早前報道指出，從2020年2月份開始，中國各地開始陸續推出力度強大的促汽車消費政策。與此同時，消費升級的高端換購需求和豪華車型促銷折扣價格下探，助推了中國豪車市場的銷量。

《中國經濟網》上周四（11日）報道稱，中汽協副總工程師許海東表示。除政策支持外，中國汽車市場復甦還具備兩個有利因素。一是中國經濟形勢正逐步向好的方向轉變，二是消費開始復甦。