【持續更新】第三波疫情爆發　恒指高開121點　騰訊升1%

亞太區股市今早普遍造好，其中日股大升逾300點，港股亦高開逾百點。

【09:31】內地股市走勢個別 上證低開3點

內地股市今早走勢個別，上證最新報3379點，低開3點或0.1%，深成高開27點或0.2%，最新報13699點，滬深300最新報4742點，低開10點或0.2%，創業板最新報2789點，高開11點或0.4%。

亞太區股市普遍上揚，日股升305點或1.4%，最新報22596點，澳洲ASX 200指數最新報5967點，升48點或0.8%，台灣加權指數最新報12159點，升86點或0.7%，南韓KOSPI指數最新報2174點，升23點或1.1%。

本地爆發第三波新冠病毒疫情，恒指開報25849點，升121點；國指開報10577點，升36點。騰訊（0700）開市跌1%，報540.5元；港交所（0388）股價持平，報364元；滙豐（0005）升1.5%，報36.95元。

小米（1810）升1.3%，報17.1元；美團（3690）跌1.5%，報205元；阿里（9988）跌0.5%，報254元。

維達（3331）發盈喜，料溢利按年增154%至5.35億元，由於木漿價格低走及產品組合持續改善所致。股價現升5.5%，報31.4元。