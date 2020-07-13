【調查】渣打：新冠肺炎疫情提升投資者提升可持續投資興趣

渣打私人銀行今日（13日）發表可持續投資2020報告指，新冠肺炎疫情導致環球投資者的關注重點轉移，重新評估他們的投資對幫助社會的價值。

多達九成受訪投資者表示對可持續投資感興趣，42%更表示計劃在未來三年把百分之5至15的資金投放於可持續資產。 以往未曾涉足過可持續投資的香港投資者亦對相關投資領域有興趣，已持有相關投資的受訪者中，78%人表示繼續感興趣。

曾涉獵相關投資的香港富裕及高增值投資者中，59%表示考慮投放百分之5至10的資金至可持續投資，75%表示考慮將相關投資的百分比提升至25%或以上。

同時，在願意推進社會成果而在風險、回報及流動性方面作妥協的投資者對可資續投資的興趣遠高於其他投資者，但此等妥協通常言過其實。初步證據顯示，環境、社會和管治 （ESG）投資策略對新冠病毒帶來的影響展現出抗跌作用。Refinitiv近期一項研究亦顯示， 其分析的ESG基金表現優於傳統基金的平均表現。

香港投資者較關注氣候和水下生態相關可持續發展

是次調查亦有談及如何透過提升抵禦能力以對抗未來危機。在多個聯合國可持續發展目標中，接近一半受訪者表示，良好健康與福祉和清潔飲用水衞生設施的重要性較高，而香港的投資者則較關注氣候行動和水下生態。

今年的調查亦顯示，窒礙投資者涉足可持續投資的原因包括缺乏知識而不了解如何能達成他們感興趣的社會影響目標、憂慮、缺乏動力和建議。

渣打私人銀行環球主管Didier von Daeniken表示：「雖然投資者對可持續投資的興趣日益增加，但投資者之間對此領域的認識相距甚遠。我們有責任填補此知識 空缺，推進客戶的可持續投資旅程和抱負。」

渣打私人銀行已經是連續第三年發表此調查，今年涵蓋大約1,000名香港、新加坡、阿聯酋及英國的投資者，當中又以富裕及高淨值投資者為主。