A股盛世持續　連續第8個交易日突破萬億元人民幣

A股市場持續高位震盪，午後，三大指數繼續上揚。截至發稿，創業板指漲逾3%，深成指漲近2.9%，滬指漲近1.4%。兩市成交額突破1萬億元（人民幣‧下同），已連續八個交易日突破萬億元。

綜合中國媒體7月13日報道，從近期A股市場的表現來看，市場的上漲有其合理性。

據《財聯社》7月13日報道，從估值的角度來看，雖然短期A股漲幅較大，但整體估值相對合理，即便消費、科技、醫藥估值偏貴，此類板塊由於成長性較好，疊加相關龍頭公司屬於優質核心資產，市場也願意給與其一定的估值溢價。此外，近期資金流入有所加快，海外資金、居民資金均處於加速入市的狀態，但整體流入規模相對可控。

《介面新聞》報道稱，7月以來，中國個人投資者的入市熱情不斷被刺激，但擁有成本優勢的原始股東們的減持慾望卻正在升高。目前已經有132家上市公司發佈了股東擬減持計劃，不斷飆漲的券商成為了減持的重點對象。2020年年內，截至7月10日，A股上市公司的重要股東已減持股數高達225.98億股，總套現金額已超過3,116.99億元，較2019年同期大幅增長105%，涉及上市公司數量多達1,525家。

《中國經濟時報》的文章稱，對於A股未來的發展，經濟學者陳恒丹表示，從長期來看，A股行情勢必在曲折中前進，未來創出歷史新高仍存可能，但也要防止可能出現的意外事件對行情產生的負面衝擊。