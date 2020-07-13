美聯調查：逾7成BNO持有人　視英國為移民首選

港人移民意欲明顯增加，並成為日常聚會的話題之一，與實施港區國安法或有一定關係。至於哪裡是受歡迎的移民地點？美聯環球今日（13日）早前進行調查顯示，在英國放寬BNO最新方案公布後，於七成持有BNO的受訪者選擇英國為最理想移民地，三成人則偏好澳洲及其他地理位置較近香港的亞洲國家，近二成傾向移民加拿大。美國及歐洲則佔兩成及一成。

但美聯環球指，逾半受訪者表示將會在3至10年內移民外地、1至3年內移居外地則約三成，而1年內及10年的則為少數。

愛爾蘭移民政策更具彈性

美聯環球認為，愛爾蘭移民政策較英國更具彈性，時間成本亦較低，適合中長期部署的香港人。美聯環球又指出，在過去數十年的移民趨勢中可以看到多個國家的移民政策不斷收緊，未來移民門檻亦極有可能提高。提醒有意移民的港人盡早部署。

但亦預期，香港短期不會出現走難式移民潮，因為移民計畫需作周全準備及安排，因此較少港人能夠短期離港。

8成受訪者有意海外置業

另外調查有顯示近80%受訪者表示有興趣海外置業，但仍未入市，11%表示入市。其餘受訪者則未有購買海外物業的打算。有意海外置業的人士之中，38%的受訪者預算300至500萬元，100至300萬元佔3成。預算500至1,000萬元及100萬元以下的則為少數。

美聯環球營業董事（國際房地產）周定國指，由於英國政府宣布於今年7月8日起到明年3月31止，為購買自住物業而其價值低於490萬港元的首置人士，可獲放寬3%的印花稅，若港人有意入市，亦可獲得相關優惠。但若於明年四月一日或之後入市的海外買家則需繳付額外2%的印花稅。

但周定國直言， 未必太多人可受惠以上方案。因為受新冠肺炎疫情的影響，英國部份發展商被迫停工， 故此完工日期或會推遲。

被問到查詢移民申請的狀況，美聯環球指，6月份約有600宗，比去年同期錄得4.3倍升幅。5月約有800宗查詢，7月約150宗查詢。