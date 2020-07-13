【國泰注資】政府救亡、11供7方案獲通過　國泰成功「續命」

本港最大型航空公司國泰航空（0293）宣布，今日的特別股東大會中，涉及逾300億元的供股﹑發優先股及認購證的集資方案全部獲得通過。

太古公司為公司的控股股東，持有17.7億股股份，約佔已發行股份的45%，根據上市規則第7.27A條，太古公司及其聯繫人須於並已於股東特別大會上放棄表決贊成有關供股的決議案。

是次資本重組方案，涉及特區政府「破天荒」注資，390億元的資金援助中，Aviation 2020 Limited﹙由財政司司長法團全資擁有的公司﹚將以195億元認購國泰發行的優先股，並獲得股東以逾99%贊成票通過。至於由Aviation 2020 Limited向國泰提供過渡貸款融資，涉資78億元，則無須在大會上議決。

至於，國泰現有股東以供股價4.68元，每11股供7股，集資額約117億元，亦獲得股東以99%贊成票通過。

國泰主席賀以禮（Patrick Healy）出席特別股東大會時，對於裁員問題避而不答。（盧翊銘攝）

另外，會上亦通過向Aviation 2020 Limited發行約4.16億份非上市認股權證，行使價每股4.68元，總行使價為約19.5億元。假如國泰完成供股，而有關認股權證全部轉股的話，政府將持有國泰約6.08%股權。

政府作為國泰的優先股股東，將有權出席優先股股東類別股東會議，但無權召集、出席或在任何股東大會上投票，除非股東大會審議涉及清盤等重要決議案。另外，若然Aviation 2020 Limited繼續為任何優先股的持有人或過渡貸款項下的任何金額尚未償還前，Aviation 2020 Limited有權任命兩名觀察員出席董事局會議並接觸管理層及瞭解信息。