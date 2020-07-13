裕利安宜降今年全球GDP預測　料收縮4.7%

安聯（Allianz）旗下貿易信用保險公司裕利安宜（Euler Hermes）發表報告，下調今年全球GDP預測，由4月時的按年收縮3.3%，降至收縮4.7%。全球貿易量今年將縮減15%，能源、金屬、交通服務以及汽車製造業行業最受影響。

報告預計，直至年底為止，全球經濟運轉情況或只恢復至原來的7至8成；預料要到明年底才有望回復至疫前水平；並預期明年GDP將會恢復增長4.8%。

裕利安宜於修訂預測中提到，雖然中國仍是今年唯一能錄得經濟增長的主要經濟體，但全年GDP增​​長預測則下調0.3個百分點至1.5%，明年增速為7.6%。該行又下修訂美國、英國及歐盟的今年GDP預測為5.3%、13.3%及9%，日本GDP則下滑5.7%，亞太區GDP平均收縮1.3%。

報告稱，6月中國經濟活動已恢復至正常的95%水平，但短期內製造業的復甦可能受到私人消費低及全球貿易仍然受壓的限制。但仍有正面因素，基建及建造行業因受政策帶動，反彈速度或將更快內地政策的支持更為積極及保障就業，報告預期今年內地的財政刺激規模將相當於GDP的7.1%，同時貨幣政策亦更為寬鬆，中小微企為支持重點。

料德荷奧瑞士四國復甦速度最快

該行預期，德國、荷蘭、瑞士及奧地利的經濟復甦將最快，但歐洲GDP要到2022年底至2023年才可回復至疫前水平。中國及美國則可能早一年達至，但仍需取決於對第二波疫情的控制。

報告預期2020至21年全球破產率將上升35%，主要由於銀行資產質素及企業盈利率下降，引發更多殭屍企業。