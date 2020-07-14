華興證券﹕A股投資者情緒指數已接近歷史高位　料股市升勢難持續

內地股市表現強勢，滬深兩市已連續9日成交額逾萬億元人民幣，上證指數更企穩3400點。在股市表現理想之際，華興證券卻指出，目前A股投資者情緒指數已接近歷史最高水平，縱使中期而言仍看好A股，可是卻建議投資者對第三季市場走勢，建議抱持更審慎態度，認為現時完全由市場情緒帶動的升勢難以持續。

華興證券的A股及港股情緒指數顯示，現時A股情緒指數已接近歷史高位；可是港股市場情緒卻相對低迷。

該行重申中期看好內地股市，但認為目前由市場情緒驅動升勢難以持續，任何可能影響市場情緒的因素，皆可能導致市場調整。相對上A股情緒指數已處於極高區間，估值亦不便宜，或出現短期調整。

料經濟下半年起反彈

該行指出中國經濟已見底，隨著逆周期調控措施及需求釋放，有助宏觀經濟從今年下半年起反彈；待低估值板塊完成追落後，投資者或重回成長主題。

該行建議投資者繼續關注具成長性及確實性的行業龍頭﹑有望受惠於政策寬鬆及刺激經濟的個人服務，以及受不確定因素影響較少的防御性個股。對於新經濟行業，則建議投資者關注電商﹑埂線遊戲﹑教育﹑軟件服務﹑醫藥及物流行業。

對於MSCI中國指數行業配置，該行建議關注可選消費品﹑科技﹑醫藥及金融行業。