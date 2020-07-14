思捷疑爆股權搶奪戰　維他奶後人密密增持兼逼宮　專家拆解後著

服裝品牌ESPRIT母公司思捷環球（00330），近日獲維他奶（0345）創辦人羅桂祥家族成員、股壇名人莊友堅太太羅琪茵大手增持，成為昔日「股王」的最大股東。

羅琪茵旗下North Point Talent Limited月初大手增持思捷股權，買入1.5億股股份，每股平均價0.8029元，持股由4.93%大幅增至12.89%，超越思捷前主席邢李㷧的三位女兒共同持有的11.22%股權，成為思捷的最大股東。

羅琪茵在短時間內，從場外交易獲得大量思捷股權，由不須披露的4.93%持股，一下子增至12.89%，惹來廣泛關注之際，她本周一再以個人名義增持1億股，持股比例增至18.18%。以今日收市價1.09元計算，羅琪茵持股市值約3.74億元。

思捷﹕並無與新大股東接觸

North Point Talent Limited除成為公司單一大股東外，亦要求召開股東特別大會，罷免現任行政總裁Anders Christian KRISTIANSEN，及財務總裁兼執董Johannes Georg SCHMIDT-SCHULTES職務，以及提名3名新執行董事人選。

思捷發言人稱，公司歡迎North Point Talent Limited增持股份並成為最大股東，但此前管理層一直沒有與對方接觸。發言人又稱，對新股東提出罷免執董的議案感驚訝，而思捷正處於關鍵時刻，上周公布財產保護訴訟程序開始，公司最大市場德國正進行重組計劃。

宏高證券投資經理梁杰文認為，大股東可以將公司業務拆件出售，釋放更高價值。（余俊亮攝）

梁杰文：爛船都有三斤釘

《香港股票財技密碼》作者、宏高證券投資經理梁杰文指，今次思捷環球的股權變動，情況類似70年代、80年代的「股權爭奪戰」，新股東務求在開會投票時，能取得公司話語權。

他認為，以羅琪茵目前持股水平，在公司有已取得一定話語權，未來或會有機會再增持，但預期不會增至30%以上，避免觸發需要提出全面收購建議。

昔日的「紅底股」思捷，股價由100元以上，跌至今天的1元左右，其每股資產淨值仍有3元以上。梁杰文認為「爛船都有三斤釘」，大股東或會考慮將公司業務拆件出售，釋放更高價值。

羅琪茵丈夫莊友堅（右），為本港股壇資深投資者。（資料圖片）

思捷重組完又重組 業績仍未見起色

至於新大股東羅琪茵要求罷免思捷現任CEO及CFO，梁杰文稱，此舉有利獲新股東信任的人進入董事會，或是方便日後公司交接。

除此之外，從思捷現有業務來看，梁杰文認為思捷「重組又重組」，多次更換管理層後，業績仍然沒有起色，「正常人都應該辭職啦，股東都睇唔過眼」，認為股東已經給予管理層這麼多時間，若新大股東感不滿亦屬合理。

新大股東羅琪茵要求罷免思捷現任CEO及CFO，分析認為是不滿過去管理層的表現。（余亮俊攝）

聶Sir：新大股東話事權未穩陣

至於獨立股評人聶振邦同樣認為，羅琪茵是次要求罷免公司的CEO及CFO，主要是想換「信得過嘅人」，可能考慮到過往思捷的業績低迷，對管理層有所不滿。

不過，聶Sir認為目前羅琪茵的股權未夠「紮實」，始終未及30%的控股股東地位，一旦原有大股東大手增持，可能會取回董事會的話語權。他表示，暫時未有迹象知道羅琪茵有意進一步收購思捷的股權，若然今個月仍沒有進一步行動，相信今年內羅琪茵未必再增持。