【新冠肺炎】滙豐中銀渣打恒生推在家工作　加強防疫

新冠肺炎疫情出現第三波爆發，滙豐控股（0005）及渣打集團（2888）已要求其在港員工，再次在家辦公。同時間，不少企業也重啟在家工作安排。

滙控在內部備忘錄中向員工指出，若員工可透過遙距工作，「強烈建議在家工作直至另行通知」。至於必須在公司工作的員工，應與上級討論工作安排，包括彈性上班及午膳時間。滙控香港發言人證實有關安排。

渣打香港發言人表示，渣打鼓勵員工盡可能在家工作。

中銀香港：實施分隔工作安排及輪班制

中銀香港表示，因應抗疫防疫需要，該行亦實施特別上班工作安排，如安排員工在家辦公，實施分隔工作安排及輪班制；以電話或視像方式舉行會議，減低員工的接觸。該行會繼續密切注視疫情發展，因應情況適時採取適當的措施，保障員工的健康。

疫情爆發以來，中銀香港持續實施一系列保障員工健康的措施，包括定時消毒及加強清潔辦公地點內的公眾地方及設施、為員工提供必要的衛生防護物資，以及做好員工體溫檢測等。

恒生：本周起分組交替在家工作

恒生銀行發言人表示，因應疫情發展，該行已發出員工通知，安排員工由今星期起（或按各個部門的運作可再作提早）實行彈性上班工作安排，以加強防疫。除前線員工和提供必須服務的員工外，所有員工將分組交替在家中工作。

現階段恒生全線分行正常營業。為保障客戶及員工的健康，恒生會繼續在分行實施一系列防疫措施，包括早前已增加分行深層清潔消毒次數、在開放式櫃台加設隔離膠板，並會為進入分行的客戶量度體溫及要求戴上口罩。該行將繼續密切留意疫情的發展，以作適切安排。

HGC環電︰旗下香港員工恢復彈性上班安排

HGC 環球全域電訊（HGC環電）鑑於疫情的最新發展，於今天（14日）宣布旗下香港員工由明天起恢復彈性上班安排直至另行通知，於確保員工安全的同時，如常為客戶提供服務。

HGC環電亦因應不同國家之疫情，已為海外員工安排相應措施。

HGC環電是香港三大固網服務營辦商之一， 集團包括高威電信以及23個海外辦事處，超過2,000多名員工。

美聯︰重啟後勤部門員工留家工作安排

集團公佈由7月15日起，正式重啟後勤部門員工留家工作的安排，直至另行通知。由於同事已熟習運用線上會議及流動工作方案，故在抗疫措施實行下，各部門仍可維持流暢營運。

美聯集團亦推行一連串防疫措施，例如懷孕及有需要的員工亦一律獲安排留家工作；如同住大廈有人士確診的同事須自我隔離外，若同住親友從外地回港，或有確診可能，於進行病毒檢測或等候結果期間，同事亦需自我隔離至取得檢測結果，並確認為沒有感染後恢復上班。集團已暫停大型面對面會議。

會計界愛心同盟︰呼籲業界讓員工居家工作

會計界愛心同盟執行主席林智遠呼籲，業界應就預防冠狀病毒，為員工實施相應安排，「我們堅信所有會計從業員的生命及健康至為重要，所以呼籲會計師行、大中小微企業為員工實施不同的措施，例如彈性上班、避免員工實地工作，甚至是全面居家工作等，令會計從業員可安心地工作。」