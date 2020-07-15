聯儲局理事布雷納德﹕美經濟仍存不明確　籲大手買資產

聯儲局理事布雷納德出席網上研討會時指出，目前美國經濟仍有很大不確定性，當局應透過前瞻性指引，及大規模購買資產計劃，推動經濟持續復甦。

她明言新冠肺炎仍是困擾經濟復甦的最大阻力，而疫情仍存有很大不確定性，經濟面臨下行風險相當高，因此需要持續強勁的財政政策加以支持。

有雷納德又認為，孳息控制措施可能是某個時候才合適的手段，並需要討論及作決定；並指出若爆發新一波疫情，經濟活動將再次陷入谷底，導致金融體系變得脆弱，部分銀行要縮減信貸。

卡普蘭料今年經濟收縮5%

對於美國經濟前景，達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭預期，當地經濟明年出現高於長期趨勢增長。他接受《CNBC》訪問時指出，若能有效控制疫情，有信心美國經濟從第二季低谷反彈，明年會有高於趨勢增長，有助失業率進一步回落。

惟他補充最終視乎疫情變化，及疫苗研發進展而定，預料今年當地經濟收縮4.5至5%；又認為美國出現產能明顯過剩，或導致通脹下滑。

布拉德﹕國會或通過新刺激經濟措施

此外聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德指出，美國國會將於本月通過新的振興經濟措施，以避免商界及家庭陷入財政斷崖，惟仍有下行風險。

布拉德指出，若美國民眾保持戴口罩等良好衛生習慣，可避免當局採取封城措施，有助經濟免於再陷入衰退。