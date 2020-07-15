金發局主席李律仁﹕金融體系各環節穩健　業界反應迅速

金融發展局發表2019/20年報，金發局主席李律仁指，今年是不平凡的一年，金融體系各環節仍然穩健，業界應變很迅速。

對於美國總統特朗普簽署《香港自治法案》，並簽署行政命令終止對香港的特殊待遇地位，削弱了香港的優勢。李律仁認為，香港無可避免地面對更複雜的世界環境，存在更大的挑戰，但既然這件事已經發生，而市場沒有特別反應，可見市場是關注整體的因素。他更認為，香港作為國際金融中心，當世界愈多摩擦，香港的中介地位更具價值，故此不用過度憂慮。

未見本地人才外流

至於中美貿易摩擦會否令香港人才流失，李律仁認為可分為三方面，外國的人才來港，本地人才外流，以及新人才培訓。他相信香港仍然具有一定吸引力，縱觀全球更見香港的優勢；又指出目前沒有本地人才外流，而新人才培訓因應全球環境改變下變得不同。

金發局又指，在疫情下，留意到不少金融機構的在家工作安排（WFH）機制成熟，對運作沒有太大影響。

金發局今年刊發6份研究報告及諮詢回應文件，當中包括實施無紙化證券市場的運作模式、推動私人財富管理業發展、保險業稅務制度等，另外亦提出超過130項建議中，有逾110項獲政府採納。

續向外推廣香港國際金融中心優勢

金發局繼續透過不同市場推廣活動，推廣香港國際金融中心的優勢，並加入了世界國際金融中心聯盟（WAIFC）聯繫海外金融中心的對等機構。雖然因應疫情關係令推廣工作推延，近期亦在網上平台舉辦活動。

金發局未來主要研究方向包括ESG、市場聯通、金融科技和財富管理，工作主要圍繞推廣香港的優勢，若疫情受控後會積極尋求在國際層面以及國內，尤其是大灣區，宣傳香港的最新發展和機遇。