IMF警告全球經濟仍未走出困境

據《路透》報道，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃 ( Kristalina Georgieva ) 警告，全球經濟仍未走出困境。在「新冠肺炎」疫情導致全球經濟活動出現前所未有的下滑後，雖現時漸回暖，但第二波疫情或會造成更多的破壞。

格奧爾基耶娃周六在20國集團(G20)線上會議前上載貼文表示，遏制疫情及減輕經濟衝擊的財政成本，推高原本已高企的債務水平，但現時還太早去撤銷所需的安全網，全球經濟仍未走出困境。

IMF於6月進一步調低2020年的全球經濟產出預期，預計會將萎縮近4.9%，且2021年經濟復甦將差過預期。

格奧爾基耶娃表示，G20與各國規模達11萬億美元的財政措舉，以及大規模央行流動性挹注，為全球經濟提供支撐。格奧爾基耶娃繼指，雖有以上的措舉，但仍潛藏諸多危機，包括新一輪的感染、資產估值過度、大宗商品價格震盪、保護主義抬頭及政治形勢不穩等。疲弱的經濟復甦有機會增加通脹下降 ( disinflation ) 以及利率長期徘徊低點的可能性，這或會損害到債務的金融穩定及可持續性。

失業、破產和行業重組構成金融業重大挑戰

在全球性失業情況方面，格奧爾基耶娃表示，某些國家在3、4月減少的工作機會，將超過2008年全球金融危機結束以來的新增總數，其中會有不少工作崗位不再恢復。失業、破產和行業重組可能會為金融業帶來重大挑戰，包括金融機構與投資者的信貸損失，故主要央行持續的協調及國際金融機構的支持對確保穩定性是至關重要，監管方面應支持靈活使用資本，持續開放企業的信貸額度，並在產出缺口明顯且通脹低於預期下，貨幣政策亦應維持寬鬆。

在中小企方面，IMF亦警告若無政府足夠的支持，中小型企業今年的破產率可能會增加兩倍，恐阻礙經濟復甦。報道分析指，破產公司的數目可能會從疫情大流行前的4%激增至12%。當中，分析料意大利破產公司數目的升幅最大，主要因意大利從事高接觸強度 ( high contact-intensive ) 的佔比較多。