港交所宣布上市科兩項高層任命　IPO審查聯席主管9月履新

港交所﹙0388﹚宣布上市科兩項高層任命。胡麗芬獲委任為董事總經理兼首次公開招股審查聯席主管，與劉穎共同監督香港交易所所有發行人上市申請事宜。

胡麗芬為執業律師並在法律界擔任高層職位逾17年，曾任內部法律總監和併購律師。胡麗芬現任TPG亞洲的副法律總監及TPG基礎設施的法律總監，兩者都是環球投資公司TPG旗下的業務。她擁有香港、英格蘭及威爾斯的律師資格。

香港交易所上市主管陳翊庭說，非常歡迎胡麗芬加入香港交易所。她為企業和資本市場事宜提供法律意見方面經驗豐富，她的專業知識將有助首次公開招股審查團隊以至整個上市科穩步發展。

駱衍廷任高級副總裁兼上市科合規主管

同時，駱衍廷獲委任為高級副總裁兼上市科合規主管。她是香港和澳洲的註冊會計師，曾任職多家國際銀行及顧問公司，在合規、風險管理及業務營運管理方面有逾20年經驗。駱衍廷加入香港交易所前是香港羅兵咸永道的總監，負責提供風險及合規諮詢服務。

陳翊庭說，港交所一直致力提升業務營運，所以增設了上市科合規職能，監督與支援上市科的工作。

胡麗芬和駱衍廷將向上市主管陳翊庭匯報。駱衍廷已於本周上任，胡麗芬將於2020年9月履新。