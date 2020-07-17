國泰盈警　料上半年蝕99億元　7月運力將調整至7%

太古（0017）旗下的國泰航空（0293）盈警，預料截至今年6月底的上半年，錄99億元股東應佔虧損，去年同期則錄13億元股東應佔溢利。

國泰指出，虧損包括24億元資產減值支出，主要涉及16架不可能於2021年夏季前重投實質服務航機，以及若干航空服務附屬公司資產。公司指出，是次預期的中期虧損正由核數師審閱，可能會被調整。

6月載客人次按年大跌99%

國泰又公布截至今年6月的國泰及國泰港龍的營運數據。期內合共載客2.71萬人次，按年大跌99.1%，收入乘客千米數按年減少98.1%，乘客運載率下跌59.3個百分點至27.3%。若以可用座位千米數計算，運力下跌96.1%。

公司指出，今年首6個月載運乘客人次按年跌76%，運力下跌65.7%，收入乘客千米數則下跌72.6%。

兩間航空公司運載貨物及郵件合共9.32萬公噸，按年跌43.1%；月內貨物及郵件收入噸千米數按年跌35.8%，運載率則上升11.7個百分點至74.5%。以可用貨物及郵件噸千米數計算，運力下跌45.9%。

在今年首6個月，載運貨物量按年跌31.9%，運力跌31%，貨物及郵件收入噸千米數下跌24.6%。

國泰指6月貨物運載率增至74.5%。（資料圖片）

國泰顧客及商務總裁林紹波指出，由於世界各地繼續實施旅遊限制及檢疫措施，國際航空業前景仍不明朗。縱使情況最近略為改善，特別是在香港國際機場開始放寬轉機限制後，過境旅客人數略為增加，惟仍未看到任何市場勢頭即時轉向的明顯跡象。

他又指出6月客運需求持續疲弱，載客量為去年同期不足1%；又指出月內運作約4%客運航班，較5月微升，與6月下旬恢復部份航點如紐約﹑三藩市﹑阿姆斯特丹及墨爾本的航班。運載率處於27.3%的低水平，平日每日載客約900人。

他指出隨著香港國際機場的中轉禁令局部放寬，過境乘客需求逐漸增加，接近6月底時，中轉乘客數量為整體乘客量約32%，其中又以東南亞地區如菲律賓及越南前往北美需求較殷切。然而乘客組合轉變顯示，平均收益表現亦有緩減。

談及貨物業務時，林紹波指出一般空貨載運量有微增長，總貨運量按月下跌5%，反映醫療物資需求自5月高峰期後回落。由中國內地及香港出口的長途貨運需求下降，隨著東南亞及印度次大陸等逐步解除封城措施，當地出口需求則有所上升。

對於業務前景，林紹波指出，在7月的整體運力調整為7%，惟有關計劃會因政府防疫措施進一步收緊或放寬而調整，預料8月份運作可多達10%的正常航班班次，及繼續評估為顧客未來數月增加航班班次及目的地的可能性。