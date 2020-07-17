維達加大電商發展　CEO稱欲回歐洲與家人團聚　對離任感可惜

維達國際 ( 3331 ) 公布中期業績，一如早前盈喜公布，中期淨利潤為9.13億元，按年增加107.5%，每股盈利76.3仙，派中期息10仙，按年增加42.9%。管理層表示對成本控制有信心，並預期未來會加大在電商方面的持續發展，下半年公司業績亦會持續受到經濟放緩、中美貿易緊張關係及人民幣匯率波動等因素影響。

維達今早宣布，麥燾 ( Johann Christoph MICHALSKI ) 辭任公司執行董事兼行政總裁，自10月1日起生效，並委任執行董事兼副行政總裁，主席李朝旺女兒李潔琳成為下一任行政總裁。麥燾在電話會議上表示，與維達的合作是愉快的，但因兩親年紀老邁，孩子又留在外地，想回歐洲與家人團聚，所以對離開公司感到可惜。離職後，維達將委任麥燾出任非執董行事。

會上被問到維達在港的貨品存量時，維達強調「完全無問題」。香港的貨品量是充足的，第一季會出現「搶紙巾」潮是公司意料不及之事，所以今次已準備充足的，香港仍是公司的第一市場。麥燾續指，年初的搶購潮推高了首季銷量，故預計市民需時消耗存貨，第二季銷量或會放緩。

高端產品佔收入約25%

副行政總裁李潔琳表示, 「新冠肺炎」疫情帶動如濕紙巾這些高端產品的銷量，個人護理產品毛利率亦有上升，目前高端產品佔公司收入佔比約25%。

被問到木漿價格方面，維達國際財務總裁譚奕怡預計，短期走勢穩定，目前存量仍可維持5至6個月，就算木槳價格反升，李潔琳表示公司亦有信心進行議價，在成本變化上有較大的抵禦能力。維達上個季度受惠於木漿價格下跌及產品組合優化，令上半年利潤有所改善。另外，維達現時的負債率由2019年的41%下降至32%。

關注女性護理及失禁護理產品

維達表示, 未來將持續投資中國市場，並關注發展女性護理及失禁護理產品，形容維達在女性護理方面才剛起步，而失禁護理亦會是新趨勢。主席李朝旺表示雖然市場細，但需求強勁，女性衞生巾在內地市場亦獲得不俗的成績。

電商方面，譚奕怡表示，因疫情的關係，改變了人們的消費習慣，變相推動電商渠道的發展，就中國內地的情況，維達的電商佔比已超過40%，今年上半年電商渠道的增長就達到30％。

被問到今年維達成立35週年, 會否有機會派發特別股息, 李朝旺無直接回答。