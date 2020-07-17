會計界愛心同盟林智遠﹕應對第二上市　籲重設合資格會計師制度

今年中概股陸續回歸香港，先後有多隻大型新經濟中概股回港作「第二上市」，當中上市機制較一般第一上市公司豁免不少條款。「會計界愛心同盟」執行主席林智遠認為，聯交所有必要針對二次上市的問題，並建議重設2009年取消的合資格會計師制度。

由於美國已經通過了《外國公司問責法案》，要求企業證明他們不受外國政府控制，或上市公司會計監督委員會（PCAOB）連續三年無法對該公司進行審計核查，該公司的證券將被禁止在美國上市。

林智遠認為，由於在香港「第二上市」的公司，在「第一上市」的基礎下，成功豁免不少上市條款，但面對有可能公司在美國被勒令退市而失去「第一上市」的地位下，「第二上市」是否仍然有效？聯交所應研究日後能否繼續予以上市公司一些條件豁免，是否需要重新為公司進行核數，甚至重新申請第一上市；以及當第一上市地已經將證券停牌，在當地無法進行交投情況下，根據香港上市規則19C第13段，香港註冊的證券佔成交逾55%又應否視香港為第一上市地。

林智遠認為，如果美國無法審核中概股的會計報告，當這些中概股回歸香港，香港應把握機會，發揮香港的角色，聯交所更應該重設合資格會計師制度，要求香港的上市公司聘請香港的會計師查數，讓投資者增加中概股的信心之餘，亦可以為業界增加就業機會。他相信中美之間的角力，香港能夠發揮自己的角色，他更認為不單是香港需要這些中概股，而是這些中概股更需要香港，「唔揀香港可以揀邊度，應該趁依家Bargaining power（談判力量）大去做」。