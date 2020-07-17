豐樹北亞：關注香港國安法及特殊貿易關稅地位 無意出售又一城

九龍塘又一城母企、新加坡上市的豐樹北亞商業信託 ( Mapletree North Asia Commercial Trust )昨日 ( 16日 ) 舉行股東周年大會，就香港政府實施國安法，管理層表示現正監察事態發展，尤其對取消特殊貿易關稅地位的影響。

現時香港嚴重受疫情影響，加上港區國安法的推出及美國撤銷香港特殊地位，對香港經濟帶來不確定性，有人問到公司要如何保持每單位分派 ( DPU ) 水平，豐樹北亞對此表示，香港作為亞洲金融中心的地位雖難以動搖，如果地位受損，或對目前在港經營的外國企業造成影響，公司會評估情況的發展。

被問到如何處置又一城時，豐樹北亞強調，又一城仍是公司的戰略資產，目前無意出售又一城。豐樹北亞續指，因港府限制餐廳晚上6時至凌晨5時提供堂食，並需要關閉溜冰場和電影院等娛樂場所，所以會影響商場人流，但隨著疫情持續發展，何時恢復還有待觀察。

豐樹北亞指出，又一城位於九龍塘住宅區，遠離遊客地區，場內消費主要由附近居民和本地消費者支持，內地遊客在場內零售額所佔比例不超過10%。另外，豐樹北亞提到，上年又一城曾一度關閉，所造成零售和辦公室收入損失，及遭受的財產損失均有受保，現時保險索賠仍進行中，有任何消息會發公告通知單位持有人。