立法會選舉｜證券業協會主席徐聯安宣布參選金融服務界

立法會換屆選舉在即，香港證券業協會主席、亨達集團主席徐聯安今天﹙18日﹚遞交提名表格，參加2020年立法會(金融服務界)換屆選舉。他表示，參選的最主要目的，是希望與證券界一起追落後，提升專業，觸底反彈。

徐聯安指出，過去20年，金融市場的發展一日千里，然而，市場是越來越興旺了，但本地B、C組券商的經營環境卻日益嚴峻，生存空間愈來愈狹窄。特別是C組券商，其市佔率從2000年的31.86%跌至現在的不足7%。

他認為，面對佣金制度、營商環境的急劇改變、越來越嚴苛的監管條例和措施，加上網上金融、新競爭者湧現，本地券商佔比不斷萎縮，主因是政府對金融服務業缺乏長遠發展規劃。因此他除提出多項短期措施外，更重點建議政府訂立長遠政策，為證券商爭取符合業務範疇的參與權。「我希望能為證券業重新建立『定義』和『定位』，更新外界對證券業只是買賣股票的傳統觀念，使行業擴大經營範圍，能參與如『理財通』、政府債券等的業務。」

同時，徐聯安提出數項新理念，如調撥股票印花稅部分收益設立「證券業發展基金」，促使大行伙拍中小券商的「政府基金管理伙伴計劃」，政府及公營機構發行交易所買賣債券(ETD)，聯交所增股票借貨沽空系統以支援中小型券商雙向交易服務，以共享概念為中小券商提供特定的科技券方案等，均是循長遠提升行業競爭力的方向而行。有見於中小券商難以負擔新人培訓成本，徐聯安亦建議政府推行「金融服務業人才起動計劃」，為行業引入新血。

徐聯安又指，要拓闊市場，在大灣區發展是理想的起步，因此會爭取進一步修訂CEPA中對券商的資產及規模要求，並冀促成券商納入「跨境理財通」計劃。此外，配合金銀業貿易場在前海的發展，他將促請政府強化金銀業貿易場的角色和地位，配合創新發展，開發貴金屬的數碼產品，推動黃金買賣普及化、數碼化。

他總結，今次再度參選，是因爲業界急切需要一位具有豐富專業經驗、創新思維和國際視野的稱職代表，為證券業和政府架設一道有效的溝通橋梁，幫助業界自强。