【新冠肺炎】各大銀行調整分行服務　恒生周二起提早下午4時關門

本地新冠肺炎疫情持續爆發，各大銀行陸續調整分行服務措施，也有個別銀行分行因員工初步確診感染新冠肺炎，要暫停服務14天，以便徹底清潔和消毒。《香港01》特整理各大銀行最新安排﹙截至7月20日﹚，一文看清。

滙豐宣布由7月20日（星期一）起調整零售銀行所有服務網點的營業時間。星期一至星期五的營業時間將改為上午9時至下午4時。星期六的營業時間則維持不變（上午9時至下午１時）。滙豐旗下三部流動銀行亦會暫停服務，直至另行通知。

同時，滙豐兩家分別位於觀塘及上水的中小企中心，將由2020年7月21日（星期二）起暫停服務，直至另行通知。該行早前亦已暫時關閉三家零售銀行分行及一家中小企中心。

滙豐補充，現時香港新型冠狀病毒的情況不斷變化，該行為客戶提供銀行服務的同時，亦採取預防措施，以保障員工及客戶的健康與安全。滙豐分行服務網絡詳情可瀏覽：零售銀行服務網點﹙點擊鏈結﹚及中小企中心﹙點擊鏈結﹚。

恒生銀行（0011）宣布，本月21日（星期二）起，慈雲山分行暫停服務，全線分行及商務理財中心於星期一至五亦會提早關門，服務時間改為上午9時至下午4時，而全線分行星期六的服務時間為上午9時至中午12時，直至另行通知。屯門鄉事會路分行一名員工初步確診感染新冠肺炎，該分行由本月20日起暫時停止服務14天，徹底清潔和消毒。

該行的櫃位手機取票服務在7月初已擴展至石塘咀優越及優進理財中心除外的全線地面分行，應用程式會顯示取得的票號及當時正在服務的票號，客戶可實時得悉其輪候位置。

其他銀行已宣布之調整分行服務措施﹙截至7月20日﹚︰

中銀香港﹙2388﹚表示，因應目前社區疫情發展，該行主動採取防疫措施，經評估及協調服務資源後，將於7月20日 （星期一）起暫時關閉11家位於九龍區及新界區的分行，直至另行通知。

有關分行包括慈雲山毓華街分行、牛池灣彩雲邨分行、彩虹分行、鑽石山分行、土瓜灣馬頭角道分行、深水埗西九龍中心分行、李鄭屋邨分行、將軍澳君傲灣分行、沙田沙角邨分行、瀝源銀行服務中心以及香港國際機場分行。而早前暫停服務的藍田分行將於同日恢復營業。

該行在全港各區 180 多家分行將維持正常服務，客戶亦可透過該行24/7自助銀行中心及自動櫃員機使用服務。該行會於分行繼續做好防疫衛生工作，以保障客戶及員工的健康。該行會不時檢視現有安排，視乎情況適當調整分行服務。客戶可於該行網頁查閱鄰近服務網點資料﹙點擊鏈結﹚。

渣打﹙2888﹚由本月21日起更改全線分行及企業特快中心的營業時間，全線分行星期一至星期五為上午9時30分至下午4時30分，星期六上午9時30分至中午12時正；流動銀行星期一至星期五上午9時30分至下午4時正，星期六休息；全線企業特快中心星期一至星期五上午9時30分至下午4時30分，星期六休息。至於西九龍站快捷理財中心、銅鑼灣分行、尖沙咀企業特快中心的銀行服務已暫停。

東亞銀行（0023）所有分行於周一至周五的營業時間暫時調整為上午9時至下午4時，直至另行通告，透過自動櫃員機存入支票的截數時間亦更改為下午4時。

上海商業銀行宣布，本月20日起暫時調整分行的營業時間，周一至周五上午9時至下午4時15分，周六則有7間分行包括中環總行、軒尼詩道分行、西環分行、旺角分行、尖沙咀分行、荃灣分行及元朗分行調整營業時間，由早上9時至中午12時正，其餘分行休息。

招商永隆銀行宣布，西區分行、炮台山分行、九龍灣分行、深水埗分行、沙田廣場分行、將軍澳新都城分行本月21日起暫停營業。慈雲山分行、高鐵香港站分行已暫停營業。其他營運分行已由本月20日起暫時更改營業時間，星期一至五上午10時至下午4時，星期六上午9時至下午1時，部分分行周六不營業。

大新銀行（2356）宣布，全線分行本月16日起暫時調整營業時間，直至另行通知。本月16日開始逢周一至周五，營業時間上午9時至下午4時；周六則上午9時至下午1時。