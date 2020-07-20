滙豐保險推視像會議遙距投保　兩個月以來獲200宗申請

滙豐保險早前獲保險業監管局批准，可推出端對端視像遙距投保會議服務。滙豐保險香港行政總裁文德華表示，今年5月推出有關服務以來，接約200宗透過視像會議投保申請，隨着防疫措施持續，他相信以此方式投保的情況會錄得增長。

此外，滙豐保險宣布推出自願醫保計劃，其中靈活計劃即時為合資格的疾病提供全數的醫療保障，包括未知的已有病症。每年保障限額範圍介乎42萬元至4,000萬元。靈活計劃全額支付住院及手術費用而不設細項賠償限額，以及全額支付手術及非手術癌症治療費用，金額高達所選計劃的每年總保障限額。

靈活計劃有4個計劃選項、3個不同地域保障範圍，以及4個等級的每年自付費以供選擇，包括無自付費、16,000元、50,000元及100,000元。保單持有人可就合資格保費獲享每年高達8,000元的申請扣稅優惠。

滙豐保險亦在網上推出「滙家保」，提供84款保障組合讓客戶訂製每年續保的定期人壽計劃，保障自己及家人。客戶可靈活自選兒童保障、危疾保障和癌症保障、住院現金保障及意外身故保障等4個附加保障項目。一名19歲非吸煙的女性，人壽計劃的保費最低是每日10.93元，提供的人壽保障可達700萬元。保費保證每10年期不變。

最多可獲8000元扣稅額

滙豐保險在自願醫保計劃落實超過一年才推出相關產品，滙豐保險香港產品業務主管張家俊解釋，他們是做足功課，先了解市場上客戶對醫保需求方面的痛點，然後探索重點解決，是該行以服務市民為原則的最大營商策略，故不一定要首天「搶頭啖湯」推出。

另外，張稱，已延長針對新冠肺炎而設的特別保障至9月30日，住院現金賠償每日1,000元，以及延長保費寬限期180日。