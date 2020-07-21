羅兵咸永道料全年零售銷售跌20%　品牌退租迎來市場「大洗牌」

本地爆發第三波疫情，政府重新收緊限聚令，零售市道備受挑戰。羅兵咸永道預期，全年零售銷售將按年下跌19.7%至3,460億元，羅兵咸消費市場行業亞太區、中國內地及香港主管合夥人鄭煥然表示，疫情發展難料增加估算難度，全年預測已相對悲觀，零售市場復甦將視乎通關情況。

他表示，隨著疫情希望能於今年稍後時間漸趨穩定，全面恢復通關及旅客自由出入境，香港零售銷售有望在今年11月後開始復甦及重啟增長引擎。由於預期最新型號iphone等將於年內推出，加上憧憬疫情回穩，以及低基數效應下，他對11月及12月的銷售數據較為樂觀。不過，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物仍為最受災的類別，該部份的零售銷售下半年或最多跌逾70%，並指其客戶於香港的部署變得保守，並已盡力減省成本。

料品牌重新進駐時減租最多50%

國際品牌相繼撤出香港，鄭煥然表示，現時零售市道低迷，銅鑼灣最先出現退租潮，形容是一次零售市場的「洗牌」，料日後大型品牌重新進駐時，租金可減少四成至五成，並預期在疫情過後，會再次吸引其他品牌來港。

他又提到，疫情亦為網上消費帶來新機遇，促使本地零售商重新思考其商業計劃、升級商業模式，增加線上業務及加強線上銷售。數碼化轉型的加速亦有助香港零售業減少對實體店銷售，以及與旅遊業相關銷售的依賴。