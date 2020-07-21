【螞蟻上市】AlipayHK上半年交易額錄雙位數增幅

阿里巴巴（9988）旗下，支付寶母企螞蟻集團昨日（20日）宣布香港、上海科創板的上市計劃。螞蟻集團和長和（0001）合資的AlipayHK今日（21日）公布，AlipayHK交易量在疫情期間不跌反升，上半年交易筆數和交易金額按年均錄得雙位數的增幅。公司並宣布即日起，新商戶加入將豁免首年交易費。

AlipayHK表示，商戶為減輕因疫情對業務帶來的影響，紛紛加入流動支付，6月份加入與AlipayHK合作的本港中小型商戶，數量比去年同期飆升逾44%；而選擇以商戶碼作為收款方式的商戶更較去年六月激增8成，顯示商戶碼無需佔用空間和省卻使用任何裝置，受中小規模商戶青睞。

與此同時，AlipayHK宣布推出連串措施助商戶把握生意復甦機遇，逐步向數碼化轉型，包括由即日起，新商戶加入將豁免首年交易費；同時，疫情期間AlipayHK亦為部份小商戶於社交平台分享其背後的小故事，令更多市民感受街坊生意的人情味，並與虛擬保險公司Bowtie合作，AlipayHK中小商戶的僱主和員工可以免費成為Bowtie之BowtieGo門診服務計劃會員，並以會員專享價使用BowtieGo醫療網絡門診服務。

AlipayHK又推出「全港打氣，勁賞送你」優惠，鼓勵市民更多使用流動支付，刺激整體消費氣氛。首階段合作商戶已有數百間，包括馬莎、官燕棧、三聯書店、 中華書局、商務印書館，千両、道頓堀御好燒、丸亀製麵的餐飲優惠，以及HelloToby、4PX等網上購物及服務平台優惠；另外，時代廣場及荷李活廣場亦提供超過40間商舖優惠等，未來會有更多商戶加入。