滙豐調查：6成港企關注業務多元化和數碼化

滙豐就新冠肺炎疫情對經濟的影響，公布最新的調查疫情雖為企業營運帶來不穩，但促使他們轉型時機。

是次問卷，訪問了今年4月至5月訪問了14個市場逾2,600家公司，當中包括200家香港企業。提升未來的抗逆力。

在過去數個月面對逆境的準備程度方面，6成港企表示雖已作出適度準備，但仍有不足之處。疫情促使他們更關注業務多元化和數碼化的進程，並會提升供應鏈的透明度，以應對未來的挑戰。

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，疫情無疑影響營商環境，為企業營運帶來不穩，但與此同時亦提供了一個契機，讓企業重新思考業務發展的優次，並與各持份者保持更緊密的聯繫。香港商界一向靈活且適應力強，不少企業更視目前時艱為轉型時機，作長遠的規劃，提升未來的抗逆力。

逾半企業視彈性工作成新常態

逆境下突顯了數碼化和業務多元性的重要性。54%港企在過去兩年已有投放資源於創新科技，59%則採取多元化的業務發展策略。公司亦表示將於未來5年更注重投資於該兩個範疇。

此外，調查指過半港企認為彈性工作安排於未來2年將成新常態。因採用了虛擬會議和數碼協作工具，約8成受訪企業卻表示反而感到與員工、客戶和供應鏈合作夥伴的距離更近。

在疫情下，業務運作的可持續性很重要。87%企業認為疫情提供了業務轉型的機會，助他們在環保方面建立更穩固的基礎。近半受訪企業稱會密切監察可持續基建，以及推動低碳經濟的能源轉型等發展對本身業務的影響。