白銀價格暴漲　分析師：前景和黃金一樣樂觀

今早現貨白銀半小時內暴漲逾1元（美元‧下同），漲幅迅速突破6%，一舉突破每盎司22元關口。COMEX期銀突破22.5元，日漲幅約5%。此前一日，現貨白銀暴漲7.04%，截至發稿時，兩日累計升幅已經超過13%。

據《新浪網》日報道，現貨白銀在3月間，曾經被砸盤打壓至11.614元，華爾街一眾分析師言之鑿鑿看空白銀，而如今，白銀飆升，零價值理論不見蹤影，看多的分析師又大聲疾呼：「白銀受益於工業用途」。

wind資訊報道，Sprott執行長Peter Grosskopf表示，隨著全球經濟在封鎖放鬆後開始好轉，白銀的「工業供需面已經平衡」。他說，「這為投資需求浪潮創造了一個視窗，將價格大幅推高。」

德國商業銀行（Commerzbank）分析師也表示，對貴金屬的投機興趣將繼續刺激白銀價格。

市場人士﹕難評論白銀成本

更多的分析師認為，白銀一舉突破多個重要心理關口，預計白銀的漲勢還將持續，更多的好倉將跟風進場。如果白銀繼續上漲，銀價將實現連續11周周線上漲，這將是自2011年以來最強勁升勢。白銀正在試圖突破其2016年高位，白銀整體前景和黃金一樣樂觀。

導致白銀飆漲的直接因素是：國際金價不斷飆升，已經距離歷史高點一步之遙，一方面，金銀比價需要拉高銀價，另一方面，金銀比價不可能長期在一個不正常的低位。

華爾街經常說白銀成本很難去評估，理論上賣多少錢都行。主品種銷售較好、盈利較好的時候，白銀可以惜售；主品種銷售較差、虧損的時候，白銀被拋售換取收益。

但也有說法認為，國際銀價之所以價格如此低，是金融資本幹預的結果，華爾街為了避免美元流動性向黃金與白銀等貴金屬過度流動，以保障美元體系的安全性，所以長期以來一直在控制白銀定價。