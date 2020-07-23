審視港版納指成份股　5隻蝕緊錢　譚朗蔚︰有些屬於「妖股」！

有「港版納指」之稱的恒生科技指數，將於下周一（27日）推出，指數將追蹤最大30間於香港上市的科技企業，選股範疇主要涵蓋與科技主題高度相關的香港上市公司，五大業務包括網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼業務。

30家大型科技企業中，「ATMXS」對一眾投資者已經十分熟悉。不過，當中市值較細、佔比較少的公司可能較少人深入了解，例如心動公司（2400）、恒騰網絡（0136）、丘鈦科技（1478）、網龍（0777）、易鑫集團（2858），五家公司市值合共不超過1,000億元，權重更不超過2.5%。

參考納指架構的恒生科創指數下周推出，其指數市盈率截至7月17日達45倍。（資料圖片）

恒指公司宣布推出港版納指時，截至今年7月17日，指數的市盈率已高達45倍，而納斯達克100指數的市盈率只是33.77倍，而同日恒生指數的市盈率更只有10.66倍。

港版納指市盈率如此高，當然少不了美團「帶挈」。美團今日收市報192.2港元，以截至2019年底的全年每股基本盈利0.39元人民幣計算，折合市盈率高達440倍以上。除了這只外賣平台巨頭之外，市值只有百多億的易鑫和恒騰網絡，折合市盈率亦分別高達177倍及209倍。

記者統計30隻成份股的盈利情況，包括最近才從美國回港「第二上市」的京東（9618）及網易（9999）（均錄得全年盈利），30隻股份當中有5隻最近全年仍然錄得虧損，包括阿里健康（0241）、平安好醫生（1833）、眾安在綫（6060），而金山軟件（3888）、新東方在綫（1797）更是轉盈為虧。

平安好醫生去年全年仍錄得7.3億元人民幣虧損，按年多蝕近兩成。（資料圖片）

阿里健康（0241）

截至2020年3月底止，全年歸屬於母公司擁有人虧損錄得658.6萬元人民幣，惟虧損按年大幅收窄。

平安好醫生（1833）

截至2019年12月底止，全年歸屬於母公司擁有人虧損錄得7.3億元人民幣，蝕幅按年擴大19.5%。

眾安在綫（6060）

截至2019年12月底止，全年母公司股東應佔淨虧損4.54億元人民幣，按年收窄74%。集團最近公布，由今年1月初至6月底，原保險保費收入總額約為67.63億元人民幣。

金山軟件（3888）

截至2019年12月底止，全年轉盈為虧，母公司擁有人應佔虧損錄得15.46億元人民幣，2018年同期錄得盈利3.89億元人民幣。

新東方在綫（1797）

截至2019年5月底止，全年轉盈為虧，母公司擁有人應佔虧損錄得3,977.3萬元人民幣，2018年同期錄得盈利9,137.5萬元。

富昌證券譚朗蔚指，雖然有部分科技股未盈利，但科技股並非如傳統股，可留意其收入多於目前的盈利能力。（資料圖片）

譚朗蔚斥成份股有「妖股、輸死人」

縱然有部分科技指數成份股估值高、未有盈利，不過富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，雖然不少科技股已經「唔多值」，但始終科技股與傳統股份的估值方式有所不同，因為科技公司必須投放資金「燒錢換取市佔率」，故此並非如傳統股睇Bottom Line（純利），例如美團的Top Line（收入）強勁，令其估值亦十分高，不能因為純利而否定它的表現。

不過，譚朗蔚對於科技指數的組成有些意見，他認為納入易鑫和恒騰網絡只因為「無得揀、唔夠數，呢啲市值同交投都唔入流」，更直言有些屬於「妖股」、「輸死人」。

分析認為，港交所將推出更多產品，吸納中概股上市。﹙資料圖片﹚

科技指數或有ETF、衍生產品

他又提到，成立科技指數與散戶追買是兩回事，他認為指數始終有其角色，一些龍頭科技股有其投資價值，但是否應在這個時候買入，是大家聰明與否的問題。他認為恒指既然有不同的分類指數，設立科技指數亦屬合理，他更不排除科技指數會推出ETF以及一些衍生工具，「因為中概科技就係港交所嘅任務，要跑業績」，為了吸納更多中概股上市，相信港交所會提供各樣東西。

雖然聯交所及證監會未有公布是否對推出指數「開綠燈」，不過業界已積極研究當中。近月非常受散戶捧場的「7500」（恒生指數每日兩倍反向產品），其發行商南方東英旗下資產管理銷售及產品策略部副總裁李雪恒表示，推出相關ETF可以加強指數成份股的流動性，而南方東英積極研究指數編制、成分股、行業分布，未有初步決定會否推出相關指數的ETF，但認為會當指數逐步增加成份股數目後，會更加能夠吸引投資者。